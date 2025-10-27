Movistar Plus+ avanza los tres nuevos true crime de Carles Porta: primeras imágenes y fechas de estreno

Pese a que Carles Porta también ha empezado a colaborar con Atresmedia con la adaptación de '33 días' en ficción para atresplayer; Movistar Plus+ sigue apostando por el periodista y alarga su idilio con tres nuevo true crime que ya han mostrado sus primeras imágenes y que tienen fecha de estreno.

El primero de los casos llegará el 13 de noviembre y se trata de 'Missing in Murcia', un nuevo true crime que reconstruye el brutal asesinato en 2013 de Ingrid Visser, jugadora de voleibol holandesa, y de su pareja, Lodewijk Severein, a través de dos episodios que exploran la investigación policial y el impacto internacional del caso.

Una semana después, el 20 de noviembre llegará el turno de otro de los true crime creados por Carles Porta. En 'Muerte en el hotel', el periodista ahondará en el misterioso fallecimiento de José Rosado en el Hotel Palace de Madrid. Y el 27 de noviembre se concluirá esta temporada con 'Crimen por encargo' en el que se desgranará el doble asesinato de una joven cubana llamada Yalenis junto a un desconocido.

Los nuevos true crime de Carles Porta Originales Movistar Plus+ están producidos junto a True Crime Factory y Goroka. Con 'Missing in Murcia', 'Muerte en el hotel' y 'Crimen por encargo', Carles Porta consolida su posición como narrador imprescindible del género.

Hay que recordar que Movistar Plus+ cuenta con sus mejores true crime como 'La caza del solitario', 'Crímenes', 'El crimen de la Guardia Urbana' y 'Luz en la oscuridad'.

Sinopsis de los nuevos true crime de Carles Porta en Movistar Plus+

'Missing en Murcia' (13 de noviembre - ESTRENO)

El crimen de Ingrid Visser, una de las mejores jugadoras de voleibol de la selección holandesa, conmocionó a España y a Holanda. La deportista, que acababa de descubrir que estaba embarazada, viajó a Murcia junto a su pareja, Lodewijk Severein, por motivos personales y económicos. Ambos terminaron asesinados de forma brutal en una casa rural, tras ser golpeados hasta la muerte y enterrados en un campo de limoneros. La investigación destapó un entramado de deudas y negocios turbios relacionados con un club de voleibol.

'Muerte en el hotel' (20 de noviembre- ESTRENO)

José Rosado, un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño vuela a Madrid desde Miami en 2021 para hacer negocios y cenar con un amigo. Se aloja en el lujoso Hotel Palace. Está casado con un hombre, pero mantiene una relación abierta. Después de la cena, decide salir por el barrio de Chueca a tomar unas copas, allí conoce a otros dos hombres, con los que regresa a su habitación. El día siguiente los empleados del Hotel se encuentra a José Rosado muerto en su cama. ¿Muerte natural?

'Crimen por encargo' (27 de noviembre- ESTRENO)

Relata la trágica historia de Yalenis, una joven cubana atrapada en una relación tóxica con un empresario gallego. Su deseo de independencia desencadena una serie de eventos que llevan al doble asesinato de ella y un joven desconocido. A través de una investigación policial y testimonios reveladores, la serie desvela hasta dónde puede llegar la obsesión y el poder.