Carlos Areces revela la razón de la cancelación de la nueva serie de los creadores de 'La que se avecina'

Hace unos días, los hermanos Alberto y Laura Caballero anunciaban a través de un comunicado la inesperada cancelación de 'Por el amor de Dios', la serie que preparaban para HBO Max con Carlos Areces como protagonista. Según explicaron sus creadores, la decisión se debió a "diferencias artísticas irreconciliables" con la plataforma, que exigía modificaciones que los creadores consideraron incompatibles con la esencia del proyecto. Ahora, hemos conocido en exclusiva que el rodaje iba a comenzar en apenas dos semanas, lo que hace aún más abrupta la noticia para el equipo creativo y para los seguidores del sello Contubernio.

Carlos Areces, que iba a interpretar a un obispo, ha hablado en exclusiva con El Televisero, lamentando especialmente la cancelación, asegurando que tenía "muchísimas ganas de enfrentarse a un personaje tan alejado" de su propia visión del mundo. El actor, que se declara ateo, nos reconoce la ironía de encarnar a un hombre de fe, pero subraya que ese contraste hacía aún más atractivo el reto interpretativo. En línea con los Caballero, defiende que el proyecto debía mantenerse fiel a su espíritu original y ha expresado su deseo de que otra plataforma se interese en rescatarlo: "Me he quedado descompuesto y sin serie".

El futuro de 'Por el amor de Dios' no está cerrado. Los creadores confían en que, como ocurrió con 'Muertos S.L.', otra plataforma pueda apostar por el proyecto. Mientras tanto, Carlos Areces continúa centrado en la tercera temporada de esta última ficción, que acaba de relanzarse en Netflix y ha multiplicado su alcance a nuevos espectadores. Entre la decepción y la esperanza, tanto los Caballero como Areces mantienen la fe en que el obispo ficticio acabe encontrando su lugar en la pantalla. De todo esto hemos podido hablar con Carlos Areces en exclusiva durante la presentación de la obra de teatro "Un Dios salvaje", que protagoniza Luis Merlo.

Carlos Areces, ¿quién sería tu dios salvaje?

CARLOS - ¿Mi dios salvaje? ¿En qué sentido? Es una pregunta muy traída por el título y ya, ¿no? (Risas) Yo soy ateo, entonces mi Dios salvaje... nada, no tengo. Soy más empírico. Mi dios empírico sería... Yo soy muy fan del señor negro de Cosmos. Te voy a decir otros grandes eminentes científicos que me interesan, como Richard Dawkins, o Steven Pinker.

Te hemos visto en 'Muertos S.L.' en la tercera temporada. Parece que al final, sin hacer mucho spoiler, Dámaso casi consigue el objetivo.

CARLOS - Bueno, no sabemos. ¿Qué puede pasar en una cuarta temporada?

¿Cómo has vivido esta temporada?

CARLOS - Muy rápido, es una pena. Es que son súper cortitos. Los rodamos y cuando te quieres dar cuenta ya estás acabando. Es probablemente la serie más cómoda de todas las que he hecho. Tenemos un plató enorme, comodísimo con los camerinos, y es muy guay porque se me pasa volando. Luego hay rodajes que son mucho más coñazo y eso se eterniza.

¿Cómo has vivido el cambio a Netflix?

CARLOS - Sí, sí, se ha notado un montón. Ha sido como estrenarla por primera vez, es una pasada. La ha visto muchísima gente que no sabía que existía la serie, de repente la ha descubierto.

Nos dio mucha pena el anuncio de Alberto y Laura Caballero, acerca de que la nueva serie que ibas a protagonizar, 'Por el amor de Dios', se ha cancelado.

CARLOS - Ya te digo, 'Por el amor de Dios'.

Encima tú que eres ateo...

CARLOS - Qué mejor que meterse en el papel de gente que no tiene nada que ver contigo. Pues una pena, la verdad, porque estábamos a dos semanas de empezar a rodar.

¿Y qué ha ocurrido?

CARLOS - Me parece que lo cuentan ellos en el comunicado: "Diferencias irreconciliables artísticas". Una vez comprada la serie, parece ser que pidieron más cambios de los que Alberto y Laura consideraban que se podían hacer para mantener el espíritu de la serie y llegó un momento en el que ya no había acuerdo en cuanto a lo que se quería hacer.

¿No era más fácil por parte de la plataforma recular o acceder?

CARLOS - Cuando venga aquí Don HBO, tendrás que preguntárselo a él, porque ahí ya sí que no sé. Entiendo que no, que para ellos no ha sido más fácil y que era más fácil esto. No lo sé. Yo creo que hubiera estado bien arriesgar y ojalá que le interese a otra plataforma. Pero de momento me he quedado descompuesto y sin serie. Me apetecía mucho. No te puedo decir lo mucho que me apetecía meterme en la piel de ese personaje, de ese obispo.

Cuéntanos un poquito de qué iba la serie.

CARLOS - Creo que la sinopsis de la serie ya se publicó en su día, pero por si acaso...

El proyecto viene de lejos, de hace muchos años... También se intentó con otra plataforma, con otra cadena, hace unos años. Incluso se dijo que a lo mejor estaba Nathalie Poza, si no me equivoco...

CARLOS - (Llega Laura Caballero) Laura, es que me están preguntando que por qué no se hace 'Por el amor de Dios'.

LAURA CABALLERO - No estaba de Dios. A Carlos le quedaba la sotana un poco justa, y estamos a ver si pierde algún gramillo.

CARLOS - ¿Se ha hecho pública la sinopsis y tal, la trama?

LAURA - Bueno, mejor no hablemos. No me acuerdo, tengo muy mala memoria.

CARLOS - Pues nada, es un obispo que bueno, le pasan unas cosas y unas movidas.

LAURA - Todo muy blanco, muy nuestro. Muy Contubernio.

Laura, pero sí que hay posibilidad de que otra plataforma, como ha pasado con 'Muertos S.L.', venga y también la quiera, ¿no?

LAURA - Esto es posible, claro. Yo tengo que cruzar los 20 dedos, por eso ando rara hoy, pero seguro que sucede, estoy convencida. El proyecto es demasiado bonito como para que se quede metido en un ordenador.

CARLOS - Pon unas velitas a Santa Alba.

LAURA - ¿Cuál será la santa de los audiovisuales?

CARLOS - La santa que hace que los proyectos audiovisuales lleguen a buen puerto...

Podría ser San Contubernio.

LAURA - Santa, que es menos patriarcal.