Carlos Areces y su papel de 'La que se avecina' que casi no fue: Lo que tuvo que hacer para entrar en la serie

'La que se avecina' continúa sumando temporadas a pocos años de cumplir las dos décadas en pantalla y con ello sigue incorporarse a más rostros a su elenco de personajes. Uno de los últimos en llegar a la comunidad de vecinos fue Carlos Areces, que en una reciente entrevista se ha sincerado sobre cómo consiguió hacerse con el papel de Agustín Gordillo, con el que se incorporaría en la temporada 12.

El actor ha visitado el pódcast de Nacho Guerreros 'Mister Chaise Longue' y no ha dudado en rememorar sus inicios en la ficción de Telecinco y cómo se fraguó su fichaje. "Resulta que mi representante tenía en 'La que se avecina' un actor, que era Víctor Palmero. Entonces habló con Alberto Caballero y le dijo que sí", comienza explicando el intérprete.

Carlos Areces recuerda su primer personaje en 'La que se avecina' y cómo consiguió quedarse

Al parecer, el creador de la serie le prometió una entrada en la ficción con un personaje que "encajaba perfectamente con él" de cara a la nueva temporada. Sin embargo, Carlos Areces comenzó a temer lo peor al comprobar que la llamada de 'La que se avecina' no llegaba. "Pero iba pasando el tiempo y... Yo sabía que la serie ya se estaba rodando, entonces yo decía cuanto más tarden en llamarme menos capítulos voy a hacer", asegura el actor.

"Entonces hablamos con él y terminé entrando en un capítulo para irme en el siguiente", recuerda Areces, que lejos de debutar en Mirador de Montepinar con su personaje actual, Agustín Gordillo, interpretó un fugaz papel marcado por la tragedia. "Hice un capítulo en el que me llamaba Patricio, era un portero, tenía una sola secuencia. Luego mi trama se desarrollaba en el siguiente capítulo y al final no sé si me mataban o me moría, pero desaparecía de ahí para siempre", asegura entre risas.

Entonces, Carlos Areces asegura que decidió ponerse en contacto con el creador para aclarar las expectativas con las que había aceptado unirse a la exitosa serie. "Volvimos a hablar con Alberto. Le dije que estaba muy agradecido, pero que creía que entraba para una temporada o algo así", explica el actor de la serie de Amazon Prime Video.

"Alberto me respondió: 'No te preocupes, puedes entrar en la siguiente temporada con un personaje propio en 'La que se avecina' o tenemos otra serie nueva, El Pueblo'", recuerda el intérprete, que termina su conversación con Nacho Guerreros entre risas celebrando que finalmente terminó fichando por las dos ficciones.