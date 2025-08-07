Los creadores de 'La que se avecina' triunfan en las plataformas y dan el salto a HBO Max con su nueva serie

Alberto y Laura Caballero, los creadores de 'La que se avecina' están de enhorabuena. Si hace unas semanas anunciábamos que 'Muertos S.L.', la comedia de Movistar Plus+ daría el salto a Netflix con su tercera temporada; ahora conocemos que la nueva comedia de los hermanos verá la luz en la única plataforma que hasta ahora no habían tocado: HBO Max.

Así, será HBO Max quien estrene en primicia 'Por el amor de Dios', la nueva serie creada por Alberto y Laura Caballero como hizo con otras series como 'Lume' o 'Favaritx' según avanza Vertele en exclusiva. Lo que se desconoce es si una vez vea la luz en la plataforma también se estrenará en alguna cadena en abierto.

La productora Contubernio Films está buscando los actores que protagonizarán este nuevo proyecto y ya tiene en sus manos el guion de 'Por el amor de Dios', una comedia que mantendrá el humor tan característico de los hermanos Caballero. Según el citado portal, los planes pasan por arrancar las grabaciones de la serie en septiembre una vez estén seleccionados todos los actores.

Por el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la trama de 'Por el amor de Dios' pero teniendo en cuenta quiénes son sus creadores se espera que la ficción explore situaciones cotidianas con un toque de crítica social como han hecho los hermanos en todos sus trabajos.

De Prime Video con 'La que se avecina' a Movistar Plus+ y Netflix y ahora HBO Max

Alberto y Laura Caballero siguen ampliando así su horizonte profesional tras años ligados de forma exclusiva a Mediaset. Su primera experiencia con las plataformas se produjo gracias a 'La que se avecina' y el acuerdo del grupo con sede en Fuencarral con Prime Video para la producción de la célebre comedia vecinal. Un acuerdo que se extrapoló después con 'El Pueblo'.

De hecho, Prime Video ha sido la encargada de estrenar las dos últimas temporadas de 'La que se avecina', que aún no han visto la luz en abierto en Telecinco. La plataforma cuenta además con otras dos temporadas más en exclusiva antes de dar el salto a Mediaset.

Tras el gran éxito de 'La que se avecina' y 'El Pueblo', los hermanos Caballero consiguieron vender su primera serie a Netflix con 'Machos alfa', que se ha convertido en la serie más adaptada de la plataforma con cuatro versiones en Francia, Italia, Países Bajos y Alemania.

Después, Alberto y Laura Caballero también saltaron a Movistar Plus+ gracias a 'Muertos S.L.' con sus dos primeras temporadas. No obstante, la tercera temporada de la ficción protagonizada por Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Amaia Salamanca, Adriana Torrebejano y Manolo Cal, entre otros verá la luz de forma exclusiva en Netflix tras el acuerdo alcanzado con Contubernio Films.