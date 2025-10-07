Jornada histórica en La 1 de TVE, al borde del sorpasso de audiencia a Antena 3 y dejando a Telecinco a años luz

Nos estamos acostumbrando a los grandes datos de audiencia de La 1 de TVE, al alza en todas sus ofertas con una penetración que cada vez es mayor en el público. Sin embargo, este lunes fue especialmente reseñable porque, con un 13,4% de cuota media en el total del día, se quedó a tan solo tres décimas de superar a Antena 3 (13,7%), la cadena líder, y a años luz de Telecinco, con un maltrecho 9,3%.

Una jornada, la de este 6 de octubre, verdaderamente histórica que demuestra que la corporación pública presidida por José Pablo López va a continuar en octubre el mismo exitoso camino que transitó en septiembre, el mejor en 14 años nada más y nada menos.

Para empezar el análisis del día, 'La Hora de La1' con Silvia Intxaurrondo al mando firmó un inexpugnable 18,6% de cuota de pantalla. Un liderazgo incontestable que heredó 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González al anotar un 16,9%, su segundo mejor registro histórico en la mañana de TVE.

LÍDER @LaHoraTVE en la mañana de @la1_tve al registrar un 18.6% de share y una media de 338.000 espectadores



➡️ Más de 1.4 millones de espectadores conectaron en algún momento



➡️ Suma un 2.2% en el Canal 24Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XjnXI6riwD — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2025

#Mañaneros360 firma su SEGUNDO MEJOR DATO en la mañana de @la1_tve



🟡 LÍDER con un 16.9% de share y una media de 475.000 espectadores



🟡 Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/T1q12adwf0 — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2025

Ambos formatos matutinos dejaron sin opciones a 'La mirada crítica' y 'El programa de Ana Rosa', que obtuvieron un 7,4% y un 13,3% respectivamente en Telecinco; y a 'Espejo Público' con Susanna Griso, con un escueto 11,2% en Antena 3. En el conjunto de la franja matinal La 1 promedió un rotundo 17,3% de share, a casi cinco puntos de la cadena de Atresmedia y a casi seis de la de Mediaset.

Además, el segundo tramo de 'Mañaneros 360', que comprende de 14:20 a 15:00 horas, se afianzó en la segunda posición con un destacado 11,5%, superando indiscutiblemente a 'Vamos a ver' (10,1%) pero muy lejos, eso sí, de 'La ruleta de la suerte' (22%).

A continuación, el 'Telediario 1' con Alejandra Herranz firmó un espectacular 15,4% y más de 1,4 millones de espectadores de media. Los informativos de La 1 de TVE también se encuentran imparables, aprovechando el gran momento que está viviendo la cadena. Fue segunda opción por detrás de 'Antena 3 Noticias' (23,4%) y se impuso con creces, en casi cinco puntos, a 'Informativos Telecinco' (10,6%).

En la tarde, La 1 volvió a sobresalir con autoridad, llevándose de nuevo el liderazgo con un 12,2% frente al 11,2% de Antena 3 y el 9,9% de Telecinco. 'Directo al grano' cosechó un 10,7%, 'Valle Salvaje' un 12,2%, 'La Promesa' un 13,6%, 'Malas Lenguas' un 11% y 'Aquí la tierra' un 14%, récord anual y su mejor marca en siete años. Así, todas las ofertas vespertinas se situaron holgadamente por encima del doble dígito.

Los datos de los magazines de la tarde de @la1_tve, ambos segunda opción de su franja:



➡️ #DirectoAlGrano firma un 10.7% de share y una media de 839.000 espectadores



➡️ #MalasLenguas firma un 11% de share y una media de 819.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lTFMZa1V9P — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2025

DATAZO de #AquíLaTierra en @la1_tve con un 14% de share y una media de 1.336.000 espectadores



🌳 SU MEJOR DATO DEL AÑO



🌳 Más de 2.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/a2YqZmnPcX — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2025

Posteriormente, la segunda edición del 'Telediario' se benefició del gran arrastre del programa conducido por Jacob Petrus y marcó un formidable 13,4% de cuota con más de 1,5 millones de seguidores, consolidándose en el segundo puesto por detrás de 'A3N' con Vicente Vallés (20%) y muy por delante (hasta seis puntos porcentuales) de 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo (7,4%).

Por la noche, 'La Revuelta' (13,8%) creció a uno de sus mejores datos de las últimas entregas, dando el sorpasso por la mínima a 'El Hormiguero' (14%) en estricta competencia. De 21:55 a 23:13 horas, el show de David Broncano alcanzó un 14,1% y 1.663.000 espectadores y el talk show de Pablo Motos un 14% y 1.656.000.

Esto en la franja de access. Después, en el prime time, La 1 de TVE continuó su dominio con 'MasterChef Celebrity', que promedió un 14,4% frente al 9,8% de 'Renacer' en Antena 3 y el 11,1% de la archirrepetida 'Pretty Woman' en Telecinco. En consecuencia, La 1 creció a un 13,5% en la franja de máximo consumo televisivo y se hizo con el control del late night (15,1%).