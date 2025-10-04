Los históricos datos de audiencia de TVE en la Comunidad de Madrid cuadriplican a la Telemadrid de Ayuso

TVE está imparable como bien reza su nuevo eslogan. La mañana de La 1 está en máximos con 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz arrollando a sus rivales. El crecimiento de la mañana de la cadena pública es espectacular y si hay una comunidad autónoma donde sus datos llaman especialmente la atención es en Madrid.

Así, tal y como informa el analista de audiencias Hugo Carabaña los datos de los magacines matinales de La 1 en la Comunidad de Madrid son de otro nivel alcanzando cifras de otra época, arrollando a todos sus rivales y superando con creces a los espacios que emite Telemadrid en la misma franja.

'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo arrasó este viernes en Madrid anotando un espectacular 31,6% y 70.000 espectadores mientras que 'Buenos Días, Madrid', el espacio que presentan Ricardo Altable y Raquel Pina marcó unos datos completamente irrisorios con un 8,1% y 11.000 espectadores en su primer bloque, bajando al 3,6% y 9.000 y al 4,1% y 13.000 en los siguientes bloques del programa.

Por su parte, 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González también marcó un registro espectacular en la comunidad de Madrid con un gran 22,5% y 92.000 espectadores y un 21,8% y 169.000 espectadores con su segundo bloque tras el territorial. Un dato muy superior a lo que anotó '120 minutos' con María Rey en Telemadrid, que se quedó en un 6% y 22.000 espectadores y un 6,4% y 33.000 espectadores en sus respectivos bloques.

Por si fuera poco, el informativo territorial de Madrid que desde hace unas semanas presenta Paula Sainz Pardo no para de escalar hasta anotar este viernes su máximo con un grandioso 27% y 167.000 espectadores. También el 'Telediario 1' de Alejandra Herranz marcó un estupendo 22,5% y 215.000 espectadores en la comunidad de Madrid. Mientras que el 'Telenoticias 1' de Telemadrid con Víctor Arribas se quedó en un 13,4%.

La mañana de La 1 volvió a ARRASAR en #Audiencias este viernes en Madrid:



La Hora: 31,6% / 70.000

Mañaneros: 22,5% / 92.000 - 21,8% - 169.000

Terri 1: 27% / 167.000

TD1: 22,5% / 215.000



Aruseros (17,1%-16,8%), Espejo (10,8%), AR (10,1%), ARV (7,8%), EBDT (6,9%), VAV (6,6%) — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) October 4, 2025

Unos resultados que confirman el mejor momento que atraviesa TVE en 14 años gracias a sus programas de actualidad y al buen hacer de sus informativos, pese a las grandes críticas y amenazas que está recibiendo por parte del PP y VOX. Mientras que la Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso no para de caer en audiencia y de perder crédito. Es más, este viernes La 1 lideró en la Comunidad de Madrid con un robusto 14,7%, un punto por encima de Antena 3 (13,7%), mientras Telemadrid se quedó como sexta opción anotando un 5,3% y con Cuatro pisándole los talones con un 5%.

#Audiencias Madrid (03/10/2025):



La 1 (14,7%) volvió a liderar en Madrid este viernes seguida de Antena 3 (13,7%)



Telecinco y laSexta (8,9%) EMPATADAS



TeleMadrid (5,3%) supera por poco el 5% y a Cuatro (5%) y La 2 (4,4%) DISPARADA por encima del 4%



BeMad (2,3%) lideró la TDT pic.twitter.com/EDZT2LIjzo — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) October 4, 2025

Pero estos datos no son la flor de un día. Es más, el día anterior, el jueves 2 de octubre fueron incluso más impresionantes pues TVE cuadriplicó a Telemadrid en el día al anotar un gran 18,3% de media mientras que la cadena autonómica madrileña se quedó en un invisible 5,1%.