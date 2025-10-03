TVE, imparable ante sus rivales: Intxaurrondo bate récord de audiencia y Javier Ruiz y Adela González ponen la guinda

La 1 de TVE continúa su brillante travesía en audiencias y, este jueves, sobresalió principalmente en la franja matinal con un espectacular 18% de cuota de pantalla frente al 13,4% de Antena 3, segunda opción, y el 12,3% de Telecinco. La cadena pública aventajó así en casi cinco y seis puntos respectivamente a sus principales rivales gracias al récord de temporada de 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y al espectacular rendimiento que continuó 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González.

En primer lugar, el programa matinal conducido por Intxaurrondo se disparó a un impresionante 21,4% de share, con casi 400 mil telespectadores de media congregados. Se trata del mejor resultado de la temporada y uno de los registros más competitivos de la historia del formato.

Además, la entrevista a Albares, ministro de Exteriores, obtuvo un desorbitado 24,8% ante la actualidad informativa con la detención de varios españoles de la Flotilla a Gaza. Posteriormente, 'Mañaneros 360', con Javier Ruiz y Adela González al frente, promedió un fabuloso 16,2% de cuota y 448.000 televidentes, poniendo así la guinda a la mañana.

Grandes resultados que revalidan, una jornada más, la consolidación de 'La hora de La 1' y 'Mañaneros' como referencia del público y su posición de liderazgo y hegemonía frente a 'La mirada crítica' y 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco y a 'Espejo Público' en Antena 3.

El espacio pilotado por Ana Terradillos registró un 8,8% de share. Un fatídico dato que Ana Rosa Quintana y su equipo revirtieron con un 13,6%, siendo segunda opción y quedándose a una gran distancia de ese liderazgo. Por su parte, el magacín de Susanna Griso se situó como tercera opción entre las principales cadenas generalistas con un 12%.

Como puede comprobar, las distancias de la cadena de Mediaset y de la de Atresmedia con respecto a TVE son abismales en cuanto a las ofertas matutinas. Eso sí, el segundo tramo de 'Mañaneros' (14:20 a 15:00 horas), aunque anotó un destacado 11,8%, no tuvo opciones sobre la imbatible 'Ruleta de la suerte' (21,8%). Pero sí se impuso a 'Vamos a ver' con Patricia Pardo (10,2%).