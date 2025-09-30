La 1 de TVE vive un día histórico en audiencias en varios lustros, pulverizando múltiples récords

Día de oro para La 1 de TVE el de este lunes, 29 de septiembre, con todas las ofertas regulares de su programación superando holgadamente el doble dígito y con numerosos récords de audiencia que vamos a ir analizando uno por uno. En el total del día, la cadena pública se encumbró a un espectacular 13,6% de cuota de pantalla, reafirmando su mejor momento en quince años. Se quedó a un punto de Antena 3, la cadena líder con un 14,6%, y aventajó en más de cuatro a Telecinco, hundida en el 9,2%.

Para empezar, 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo marcó un grandísimo 18% de share. Gran dato que continuó 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González con un formidable 15,6% de cuota en su tramo principal. A continuación, 'Mañaneros extra' medió un 11,2% y congregó casi un millón de espectadores, siendo récord en este parámetro.

Por la tarde, 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró, se alzó a récord absoluto en el arranque de su tercera semana de emisiones con un 12,6% y 1,1 millones de espectadores. Además, entre las 17:00 y 17:40 horas lideró con creces con un magnífico 13,9% y más de 1,1 millones.

A continuación, las series diarias, uno de los principales puntales de la parrilla, volvieron a dar alegrías a La 1 de TVE. 'Valle Salvaje' anotó un 12,4%, su tercera mejor marca. Y 'La Promesa' un estupendo 13,3%, superando la barrera del millón de seguidores después de muchas semanas.

Por su parte, 'Malas Lenguas' fue otra de las ofertas sobresalientes de la jornada. El formato conducido por Jesús Cintora también pulverizó su récord, con un 12,6% de cuota de pantalla y rebasando también la barrera del millón de espectadores. Y esta histórica tarde la completó 'Aquí la tierra', que con un 13,5% de share y más de 1,3 millones de televidentes se aupó a su mejor registro desde febrero de 2024.

Y especial atención requieren también los resultados de los 'Telediarios' en La 1, en máximos de temporada. La edición de mediodía con Alejandra Herranz firmó un 16,5% y 1.568.000 espectadores. Por su lado, la edición nocturna con Pepa Bueno promedió un 13,9% y 1,6 millones.

Por último, en la oferta de access, prime time y late night, 'La Revuelta' de Broncano y la nueva gala de 'MasterChef Celebrity' redondearon un extraordinario lunes para La 1 de TVE con un notable 13,2%. Con todo, la principal cadena de RTVE lideró las franjas de la mañana (16,4%), la tarde (13%) y el late night (13,7%) con contudencia frente a sus rivales.