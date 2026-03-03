Sarah Santaolalla denuncia una agresión física de Vito Quiles y muestra las consecuencias: "Me obligan a cambiar mi vida"

El hostigamiento de Vito Quiles a Sarah Santaolalla ha traspasado todos los límites este lunes, 2 de marzo. La analista política y colaboradora de TVE, que ya el pasado mes de enero interpuso una denuncia contra él por acoso, ha denunciado en sus redes sociales haber sido agredida físicamente por el agitador ultraderechista.

"Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes", ha empezado diciendo este lunes en su cuenta de X, explicando que, como consecuencia de esos golpes, se encontraba en el hospital: "En cuanto salga del hospital iré a una comisaria a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más".

Sarah Santaolalla ha acompañado este tuit de dos fotografías en las que aparece el agitador ultra mirando a cámara, micrófono en mano y haciendo aspavientos. Todo ha sucedido a la salida del Senado, donde la analista política ha acudido a una charla con motivo del 8M, en la que estaban presentes algunas políticas, como Lorena Morales, secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, una de las primeras en condenar lo sucedido.

"Todo mi apoyo y cariño a Sarah Santaolalla. A la salida del acto en el Senado esperaban Quiles y sus matones para acosarla. Pero ese acoso ha traspasado límites que no pensé vivir en democracia. Ella, junto a mis compañeras, han sido agredidas. ¡Basta ya! ¡Basta de fascistas!", escribía Morales en su cuenta de X.

Todo mi apoyo y cariño a Sarah Santaolalla. A la salida del acto en el Senado esperaban Quiles y sus matones para acosarla. Pero ese acoso ha traspasado límites que no pensé vivir en democracia. Ella, junto a mis compañeras, han sido agredidas. Basta ya! Basta de fascistas!

Sarah Santaolalla comparte los vídeos de la agresión de Vito Quiles

Este martes, la colaboradora compartía los vídeos del momento, en el que se puede apreciar las caras de terror tanto de ella como de las mujeres que la acompañaban. "Empujones, pisotones y golpes es la nueva forma de acosarme que ejerce Vito Quiles y sus matones. Me acosó en mi casa y en mi trabajo, me persigue en cada acto público, me insulta, me intimida y ahora finalmente me agrede. Sigo en estado de shock", escribía la salmantina, junto a tres vídeos, dos de ellos grabados por ella mima y un tercero después de entrar en el taxi.

En los vídeos se puede ver cómo el ultraderechista trata de acercarse a Sarah Santaolalla, forcejando con los que trataban de apartarle. "¿Pero qué es esto? ¿No puedo ir al coche? ¿Tengo que aguantar esto?", se la escucha decir al mismo tiempo que graba. Una vez que consiguió entrar en el taxi, le pidió al conductor, nerviosa, que arrancara.

Empujones, pisotones y golpes es la nueva forma de acosarme que ejerce Vito Quiles y sus matones. Me acosó en mi casa y en mi trabajo, me persigue en cada acto público, me insulta, me intimida y ahora finalmente me agrede.

Sigo en estado de shock pic.twitter.com/BsLp815b2s — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 3, 2026

Esto ocurre un mes después de que la analista política interpusiera una denuncia en comisaría contra Vito Quiles por "acoso" en las inmediaciones de Prado del Rey, y posteriormente en su domicilio. Así lo explicó ella misma en el programa 'Malas lenguas', donde colabora: "He denunciado a Vito Quiles por los sucesos que se han llevado a cabo en los últimos días. Por las escenas de acoso, un acoso violento en Prado del Rey, intentando saltarse todo tipo de controles, siguiéndome por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo. Tuve que estar más de 4 horas en comisaría, tuve que pedir auxilio a unos agentes".

"Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no sólo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas. Estoy desando que avance judicialmente el procedimiento para que en este país, un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores", sentenció.

Apoyo masivo a Sarah Santaolalla tras lo sucedido

El acoso que lleva tiempo Sarah Santaolalla por parte de Vito Quiles no es de recibo. A unos días del 8M, Día Internacional de la Mujer, muchas y muchos son lo que piden al ministro Marlaska que actúe ante esta lamentable situación. Tras denunciar lo sucedido, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo hacia la colaboradora.

Uno de los mensajes más destacados ha sido el de Ana Redondo, ministra de Igualdad, quien ha puesto lo siguiente: "En una jornada sobre violencia digital contra las mujeres hoy se han cruzado todas las líneas rojas. El odio y el acoso en las redes se convierte en violencia física en las calles. Un abrazo, Sarah Santaolalla".

Sarah ha acabado en el hospital. Junto a @ROCIOBRIONESMO y más senadoras acosadas por Vito Quiles y sus compinches. Que nadie diga que no lo veía venir.



Sarah ha acabado en el hospital. Junto a @ROCIOBRIONESMO y más senadoras acosadas por Vito Quiles y sus compinches. Que nadie diga que no lo veía venir.

El odio se cultiva. En platós que la humillaron ante millones de personas, en amenazas de muerte escritas sobre la tumba de…

En una jornada sobre violencia digital contra las mujeres hoy se han cruzado todas las líneas rojas. El odio y el acoso en las redes se convierte en violencia física en las calles. Un abrazo, Sarah Santaolalla

El acoso y las agresiones que han sufrido Sarah Santaolalla y algunas compañeras senadoras como Rocío Briones, han traspasado cualquier límite tolerable. Y por eso, además de trasladarles todo el apoyo, tenemos que denunciar con toda contundencia el matonismo de personajes como…

Odio y acoso financiado. Un abrazo inmenso Sarah Santaolalla ❤️

Hasta dónde se puede permitir el acoso fascista? Quién financia a este tipejo? Todo mi apoyo Sarah Santaolalla. Fuerza ante impresentables que son incapaces de actuar con respeto.

Hace escasos minutos, Sarah Santaolalla compartía una foto en su perfil de Instagram con el brazo en cabestrillo, junto a la que escribía lo siguiente: "Debido a la agresión que sufrí ayer por parte del agitador Vito Quiles y sus matones, este es mi compañero las próximas semanas. Ya no es violencia verbal, es física. Es terrorismo fascista con total impunidad. Me obligan a cambiar mi vida, a tener miedo, a no poder ser yo. Hoy se escribe un capítulo muy negro para la libertad de este país".

Además, la colaboradora intervenía en el programa 'En boca de todos', donde volvía a denunciar lo sucedido: "Esto es muy serio. Ya no es violencia verbal, ya no es acoso en las redes, ya no es que aparezcan en el portal de mi casa, en el puesto de trabajo... Si no que nos están agrediendo. Yo no sé qué tiene que pasar en este país para que a este energúmeno se le quite la acreditación".