Ofelia ('MasterChef 9') se cuela en el programa de Nacho Abad y conmueve con este desgarrador testimonio

Ofelia Hentschel, participante de la novena edición de 'MasterChef', ha visitado este martes, 19 de noviembre, 'Código 10' para relatar su durísima experiencia como voluntaria en Valencia para ayudar a los afectados por la DANA. "Fui como cocinera, pero allí te das cuenta de que necesitaban mucha ayuda", comenzó explicando en el programa de Cuatro.

Incluso aseguró que había llegado a ayudar a levantar cadáveres: "Movíamos coches, ayudábamos como podíamos". Una de las cosas que más le sorprendió e impactó a Ofelia fue ver a personas hablando a los garajes: "Eran padres que sabían que su hijo estaba dentro muerto". Unas imágenes que jamás se le quitarán de la retina.

"Había cadáveres todos los días, y sigue habiendo", asegura la exconcursante de 'MasterChef'. "No había medios, no había nada. Preguntabas para ayudar y te decían que no lo sabían, porque no había nadie para organizar aquello, porque solo era el pueblo. Ayudando como podemos. Yo tengo en mi casa un cuadro colgado del revés y ahora sé manejar bomba de succión de lodo, cómo podíamos”, recordó la cocinera, todavía conmocionada por lo allí vivido.

David Alemán, presentador del espacio junto a Nacho Abad, le recordó que había una chica que gritaba. Algo que ella ratificó: "Efectivamente, una chica de 24 años que estuvo 48 horas gritando y pidiendo auxilio hasta que falleció". "Llegabas a casa de un señor de 85 años que dormía en una butaca, no tenía nada. Otro señor dormía en las escaleras, los niños en los cobertizos", relataba Ofelia.

Además, la participante de 'MasterChef' también criticó el hecho de que no habían autorizado a los militares y cuerpos de seguridad para que ayudaran. "Los bomberos franceses estaban alucinando, flipando y un amigo mío que es Mosso d'esquadra lloraba porque quería ayudar y no podía", sentenció la mujer.