Nacho Abad no puede ser más implacable con Rodolfo Sancho y le amedrenta con esta advertencia

Hace unos días salía a la luz la última decisión de Rodolfo Sancho: demandar a todos aquellos que hayan hablado del caso de su hijo, Daniel Sancho. Una decisión muy sorprendente sobre la que se ha pronunciado Nacho Abad, presentador de uno de los programas que más han abordado el caso, 'Código 10' en Cuatro.

En declaraciones a Europa Press, el periodista cree que el actor "puede hacer lo que considere, que utilice los recursos jurídicos que considere". No obstante, le recordaba que "cuando uno plantea una demanda, si la pierde, paga costas en función de la cantidad solicitada". Por tal motivo le animaba a que "se lo mire bien y que busque un buen abogado, más allá de tener razón, si es que la tiene, pero que se lo piense bien, que a lo mejor se arruina o pierde algo de dinero".

Nacho Abad, muy crítico con Rodolfo Sancho

Nacho Abad también daba su opinión sobre la argumentación de Rodolfo Sancho de que su hijo no es un personaje público. El presentador de Mediaset lanzaba la siguiente pregunta: "¿Vosotros creéis que solo se pueden contar noticias de personajes públicos? Es decir, se producen desgraciadamente delitos y crímenes todos los días y los contamos… ¿Y son personajes públicos? No, no lo son".

Aunque reconocía que "tienen más trascendencia porque son personajes públicos o vinculados a personas que son públicas". E insistía: "En las demandas uno si pierde, paga". De esta forma, el presentador de 'Código 10' se mostraba implacable con Rodolfo Sancho, al que hay que recordar que su hijo, aunque según él no sea personaje público, está en una prisión tailandesa acusado de haber matado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Esta crítica de Nacho Abad al actor se une a la que, hace unos días, pronunció también Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'. Según el colaborador, esta demanda contra los medios que hablen de su hijo, "tiene un recorrido legal muy corto". "El dinero del documental que ha hecho, ¿qué va a hacer con él, dárselo a Cáritas? Mi hijo no es público para lo que me interesa, pero para lo que a mí me interesa sí hago un documental", criticaba Matamoros. Mientras que María Patiño consideraba que era "peligroso ponerse en contra de los medios".