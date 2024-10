Rodolfo Sancho se jacta así de su hijo Daniel Sancho y qué va a pasar con su condena

La condena de Daniel Sancho llegó, y aunque el chef ya cumple cadena perpetua en Tailandia, su entorno releva cada vez más detalles de cómo afrontaron el juicio. La última entrega de ‘El caso Sancho’ en Max ha mostrado por fin cuál fue la reacción de Rodolfo Sancho y la familia del acusado al conocer su sentencia. Así, la docuserie que ha repasado todos los detalles del mediático crimen ponía un punto final tras su cuarta entrega.

Más de un año después del asesinato premeditado y la ocultación del cadáver de Edwin Arrieta, ‘El caso Sancho’ estrenaba este viernes su última entrega repasando todo el tramo final del juicio en Tailandia a finales de agosto. Y uno de los platos fuertes de este formato de Max ha sido sin duda los testimonios en cámara del padre de Daniel Sancho.

El actor, que a lo largo de su carrera se ha mantenido distante con los medios y la prensa, decidió ponerse delante de los focos en este proyecto para contar su propia verdad. Y en el último capítulo, Rodolfo Sancho no se cortó a la hora de expresar su contundente opinión sobre la condena de cadena perpetua que finalmente está cumpliendo su hijo. «¿Cómo fue el momento de la lectura? ¿De quién estabas tú pendiente?», le preguntó la periodista.

Rodolfo Sancho revela el peligroso impulso que le invadió cuando conoció la sentencia de su hijo: «Nunca lo habían visto»

«Yo estaba pendiente de intentar escuchar lo que la traductora le decía a Daniel. Obviamente, no lo puede escuchar todo, porque ella lo tiene que estar traduciendo casi susurrando», comenzó explicando Sancho ante la cámara, listo para relatar el duro momento familiar. «Yo estoy un poco inclinado poniendo la oreja. Me empezó a oler la cosa rara cuando no hablaban de ninguna de las pruebas presentadas por nosotros«, adelantó el actor.

Fue ahí cuando supo que la batalla estaba perdida. «Ya empecé a sentir que algo no iba bien. En la tercera, cuarta página de lectura, me empezó a sonar raro que básicamente lo que estaban diciendo es lo calcado a lo que decía la policía», señaló cuestionando la decisión del Fiscal Tailandés, que provocó una reacción visceral en Rodolfo Sancho. «Casi, casi ese día salió mi padre en mí. Esa genética que yo he aprendido a saber cuándo usar y cuándo no», apuntó el entrevistado.

«Primero estaba cabreada, los primeros momentos estaba yo cabreado. Entonces sale ahí algo que por suerte lo tengo controlado. Pero sé que lo que sale es capaz de cualquier cosa. Insisto que eso sale solo durante un rato, periodo corto de tiempo…«, aseguró el actor ante la entrevistadora, que le preguntó por cómo lo supo manejar en el momento. «¿Lo manifestaste de alguna forma ese cabreo?», preguntó la periodista.

«Mi equipo me vio y nunca lo habían visto, porque yo no lo uso eso… cuando hago algún personaje así», se limitó a explicar Rodolfo Sancho, que a lo largo del episodio también celebró la actitud que su hijo ha mantenido a lo largo de toda la batalla legal por su inocencia. «Daniel se ha defendido a sí mismo. Es algo que al principio de este proceso, los asesores, nos aconsejaron», insistió el intérprete.

«Era digno de verlo, cómo se levantaba y apretaba a la policía»

«Si tú contratas un abogado privado, solo le dejan hablar a él, pero si tú tienes uno de oficio, que la justicia te ha impuesto a esa persona, tú puedes decir al juez: ‘Un momento, siempre he dicho que quiero defenderme a mí mismo y no me lo puede prohibir'», explicó entonces, orgulloso de cómo Daniel se había defendido hasta el día de su sentencia.

Aunque el actor no lo tenía del todo claro cuando todo comenzó hace más de un año. «Y eso es lo que ha pasado. Con todas mis dudas al principio, decía: ‘¿Cómo va a hacer esto, cómo va a defenderse a sí mismo?’. Entonces me dijeron: ‘¿Quién va a defenderse mejor que él a él mismo si sabe todo lo que ha pasado?«, señaló Rodolfo Sancho. «¿Confiabas en Daniel a la hora de defenderse bien?», le preguntó entonces la entrevistadora de ‘El caso Sancho’.

«El primer día estaba más nervioso, tenía la energía muy alta y yo le dije que se relajara, que iba a ir todo muy bien. Era digno de verlo, cómo se levantaba y preguntaba, y les apretaba a la policía», apuntó el padre de Daniel Sancho, que pese a la cadena perpetua que cumple el chef por el asesinato de Edwin Arrieta, se ha mostrado muy orgulloso de su entereza a la hora de enfrentarse a las consecuencias.

Sobre la cadena perpetua: «Sabemos que no es real»

A su vez, desveló lo primero que le dijo a su hijo tras conocer la sentencia de cadena perpetua. «Que estuviera tranquilo, que es una guerra y esto es solo una batalla. Y obviamente estaba muy cargado el otro día, pero cuando terminamos la visita ya era él otra vez y estaba con ganas de luchar, de seguir y demostrar las cosas», explicó Rodolfo Sancho, que aún atisba un ápice de esperanza en la defensa de Daniel Sancho.

«Ha sido sorprendente. Por otra parte, sabemos que la cadena perpetua no es real. Con lo cual, por suerte, sabemos que Daniel concretamente ahora mismo en dos años y once meses se puede pedir ya el traslado de prisioneros, que luego tarda otros tres o seis meses«, aseguró al actor, restando importancia al fallo del fiscal tailandés, pues planean poder pedir su desplazamiento a una cárcel de nuestro país.

«Yo nunca tenía la cadena perpetua en la cabeza, quizá no en primera instancia, hay que seguir trabajando y ver las posibilidades. Y sinceramente, quiero seguir creyendo que las posibilidades de que termine no siendo cadena perpetua son bastante grandes«, insistió el actor, resaltando que «hay una enorme contradicción entre lo que ha ocurrido en el juicio y lo que ha ocurrido en la sentencia» de su hijo.

El actor no dudó en recordar que «no ha quedado probada la premeditación», y que «ningún testigo ha podido probar nada, ni ninguna evidencia». «Los únicos que hemos estado hemos sido yo y Daniel, lo que ha ocurrido en el juicio no ha quedado reflejado en la sentencia. Durante el juicio, o el juez es un gran actor y me ha engañado o sí creyó a Daniel. Aquí ha pasado algo…», sentenciaba Sancho en el último capítulo de la docuserie.

Rodolfo Sancho: «Soy consciente de la gravedad de la situación»

«No estoy inventándome al aire cosas, solo digo que algo raro ha pasado, no se qué, por mi conocimiento de lo que ocurrió en el juicio. Sé lo que pasaba en esa sala, sé la actitud del juez», insistió Rodolfo Sancho ante la periodista, asegurando que su marcha de Tailandia tras conocer el futuro de su hijo fue desagradable. «Jodido en cierta manera y pensando en el futuro, en el presente vamos, que voy a volver a casa, que tengo una familia que cuidar y eso es lo que voy a hacer», explicó el entrevistado.

Me dijo: ‘Sí, pero yo no podría sacarte a ti y tu a lo mejor a mí sí’. Yo no voy a parar nunca, dentro de mis posibilidades no, no voy a parar nunca», subrayó de nuevo el actor, insistiendo en que «no acepta la condena». «Pero lo asumo y sigo. Soy consciente de la gravedad de la situación, de que ha fallecido un ser humano, cosa terrible y trágica. Yo he decidido, porque soy así, tomar un camino», añadió sin restar importancia al sufrimiento de la familia de Edwin Arrieta.

«El por qué mi actitud a alguna gente parece que le ha enfadado es difícil de saber. Si yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, te aseguro 100% que habría gente diciendo que qué mierda de padre que no ayuda a su hijo. Creo que soy bastante honesto con todo lo que expreso, o conmigo mismo, que al final es lo que uno puede hacer», terminó señalando Rodolfo Sancho.