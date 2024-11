Nacho Abad dice punto final a Ramón Espinar en 'En boca de todos': "Se ha acabado, me voy"

La gestión de la DANA sigue generando debates en todos los programas de televisión. Muchos son los que piden la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana pero otros van más allá y señalan al gobierno central. Este jueves, 'En boca de todos' analizaba todo con Nacho Abad y se producía un fuerte rifirrafe con Ramón Espinar.

Todo se producía después de que Antonio Naranjo no dudara en volver a señalar al gobierno de Pedro Sánchez para tratar de quitar de la ecuación al presidente de la Generalitat Valenciana. "¿Por qué la gente se pregunta dónde estaba Mazón y no por el Gobierno en el momento de la DANA?", cuestionaba el periodista.

Una pregunta a la que Ramón Espinar no dudaba en replicar. "Hay una razón muy sencilla, equiparar a quien estaba comiendo y desatendiendo sus funciones porque estaba de sobremesa con quien le estaba llamando por teléfono de forma repetida y sistemática...", exponía el expolítico de Podemos antes de que se produjera un desencuentro entre él y Antonio Naranjo.

Y es que poco a poco, la tensión en el plató de 'En boca de todos' iba en aumento con Ramón Espinar y Antonio Naranjo interrumpiéndose mutuamente y haciendo que no se pudiera entender nada. Algo que llevaba a que Nacho Abad les interrumpiera para pedir calma y silencio. "Es que no es verdad", le contradecía Naranjo mientras Espinar le pedía que le dejara terminar. "No puede ser que tu digas cosas que son mentira tranquilamente y yo no pueda decir verdades", se quejaba Espinar.

Y justo entonces Nacho Abad le paraba para cambiar de tema provocando la indignación de Ramón Espinar. "Se ha acabado, se ha acabado, me voy", decía el presentador. "Entonces la verdad no se puede decir y se dice la mentira", soltaba Espinar. "No, es al revés", le replicaba Antonio Naranjo. "Equiparar al gobierno valenciano del gobierno español..", trataba de decir Espinar mientras su compañero le interrumpía.

"Si habláis los dos a la vez no os va a entender nadie", les advertía Nacho Abad. "Naranjo, te pido que te calles, por favor", le soltaba al colaborador al ver que no le hacía caso. "A mí no me pidas que me calle", le contestaba el periodista. "Pues te pido por favor que te calles porque no se entiende", incidía el presentador. "Pues me lo dices de otra manera", se quejaba Naranjo.

Nacho Abad le para los pies a Ramón Espinar: "Nadie te censura"

Tras ello, Nacho Abad no dudaba en dirigirse a Ramón Espinar para tratar de dejarle claro algo. "En este programa nadie te censura nunca nada. Te pido por favor que no vuelvas a decirme jamás que no se deja decir la verdad, porque yo te dejo que digas lo que te salga del pie", defendía. "Pero no me estás dejando contestar a Naranjo", le decía Ramón. "Te dejo que digas lo que quieras pero no vuelvas a decirme déjame hablar, déjame hablar. Hemos perdido dos minutos y a la gente esto no le interesa nada", sentenciaba.

"Simplemente equiparar la gestión del presidente de la Generalitat valenciana que estaba de comilona con la gestión del gobierno de España que estaba llamándole para que se pusiera al frente no es una pregunta, es una agenda que es la agenda de la derecha. No es lo mismo estar comiendo desatendiendo tus funciones que estar llamando al responsable de atender la alerta para decirle 'oye tenemos un problema y hay que resolverlo'. No es igual, a partir de ahí que se diriman las responsabilidades de todo el mundo", terminaba defendiendo Ramón Espinar.