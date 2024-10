Ramón Espinar le deja las cosas claras a Nacho Abad y se planta: "No pongas en mi boca..."

Nacho Abad y Ramón Espinar han mantenido un tenso rifirrafe en directo en 'En boca de todos' a cuenta del caso Íñigo Errejón, que, en medio de varias acusaciones por presunta violencia machista, ha sido denunciado ante la policía por parte de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá. En este caso, por un episodio de agresión sexual en el año 2021.

En el programa de Cuatro, como en la mayoría de magacines, se ha debatido sobre si en Sumar y Más Madrid eran conocedores de todo ello y si Errejón ha contado con algún cómplice que le haya ayudado a tapar esos comportamientos. De hecho, se acusa a su exjefa de gabinete de tratar de convencer a determinadas víctimas para que no denunciaran.

Nacho Abad ha sostenido que es imposible que no lo supieran y ha aludido para ello a Ramón Espinar, atribuyéndole una ruptura total con respecto al ya exportavoz de Sumar que el colaborador no ha aceptado. "Ramón no se habla con Errejón desde hace ocho años y había oído el rumor", ha afirmado el presentador. "No, no, no. No pongas en mi boca cosas que no he dicho, Nacho", le ha arreado el político.

Nacho Abad rectifica ante Ramón Espinar: "Perdón"

"Perdón, una relación más fría", se ha disculpado el comunicador, retractándose de esas palabras que habían incomodado a Espinar. "Yo sí me hablo con Errejón, tengo distancia, pero si me hablo con él en los últimos años. Por tanto, no es que no me hable con él, sino que no tengo amistad", le ha aclarado.

"Vale, pero tú ya habías oído que estaba desfasado", ha retomado Nacho Abad. "A mi lo que me habían contado es que salía mucho por las noches, pero de ahí a una denuncia por agresión sexual, ostia...", ha respondido Ramón Espinar, que ha criticado ante Nacho Abad que se ponga más el foco en si hay cómplices o no en el partido que en el presunto agresor.

"Lo que no podemos hacer es que de una cosa como esta, que es tan grave y nos produce repudio, saltar así. El responsable es el agresor y ese es al que hay que señalar (...) Yo entiendo que haya quien quiera hacer de esto una batalla política para hundir al partido, ¿pero de verdad creéis que cualquier compañero de dirección política debe estar al tanto de que un tipo ha metido en una habitación a una chica?", ha planteado, rematando con un "si ha tenido cómplices, que paguen".

Todo, en un día en el que ha trascendido el contenido de la denuncia de Elisa Mouliaá. En ella se recoge que el expolítico la "agarró fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta". Que en una fiesta la "introdujo en una habitación de la casa que cerró con pestillo para impedir que pudiese escapar, comenzando a besar y tocar a la denunciante por distintas partes de su cuerpo, sobre todo en la zona de los pechos y de los glúteos al tiempo que le decía frases lascivas del tipo 'cómo me pones'".

Y hay más. La denuncia añade que le "empujó sobre la cama" y que "el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante". Una actitud ante la que Mouliaá "recuerda que se sintió paralizada y que no consintió nada de lo que sucedió".