Un concursante de 'MasterChef' pone en entredicho su credibilidad al destapar el tongo con una de sus ganadoras

Alberto Gras, finalista de 'MasterChef' continúa firme en su cruzada contra el concurso de La 1 en redes según sigue destapando más trapos sucios de su edición. En su último vídeo, el cocinero ha vuelto a cargar contra el programa asegurando que durante la quinta semana de grabaciones ya sabían con certeza que Ana Iglesias se iba a alzar con el título de campeona en la gran final.

En un primer vídeo publicado a principios de agosto, el ex concursante del talent culinario de TVE ya señaló al equipo de producción del programa por romper una de las normas básicas a favor de algunos concursantes. "No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel", explicó el creador de contenido.

Pero su acusación fue más allá cuando desveló que, precisamente quiénes rompieron ese aislamiento, terminaron ocupando los dos primeros puestos de la edición. "Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?", espetó Alberto Gras haciendo referencia a la victoria de Ana Iglesias y el segundo puesto de Andy García en la entrega de 'MasterChef' en 2020.

Y en un reciente vídeo, el finalista ha vuelto a cargar precisamente contra la credibilidad del programa asegurando que un trabajador les comunicó en la quinta semana el nombre del ganador. "Día 1 de 21 explicando algo que no sabes de 'MasterChef', empezamos fuerte: el día que nos enteramos quién ganaba", ha comenzado avanzando el chef en su último vídeo de Tik Tok-

Así, Alberto Gras asegura que durante un traslado a plató el conductor que les llevaba aseguró que Ana Iglesias "iba a ganar sí o sí". "Nos dijeron lo típico de que no, que se lo había inventado, lo había supuesto... Obviamente no. Esa persona ganó, ese hombre sabía que iba a ganar", ha asegurado el chef en su reciente publicación, desvelando cómo ese episodio condicionó el resto del concurso para muchos de sus compañeros de 'MasterChef', incluido él.

"Para nosotros, a partir de ese momento, no fue igual. Estaba ahí como el runrún de ¿y si sí? y al final fue sí", asegura Gras, que parece tener más de una historia de su edición guardada para futuros vídeos. "Por cierto, ese conductor no lo volvimos a ver nunca más, jamás volvió a llevar a nadie", ha explicado el cocinero.