Un exconcursante denuncia irregularidades en 'MasterChef' e impugna quién ganó su edición

'MasterChef' se enfrenta a una nueva polémica a poco más de un mes de arrancar su nueva edición con celebrities. Alberto Gras, finalista de la octava edición del talent culinario de La 1, ha denunciado en sus redes sociales como dos de sus compañeros rompieron el aislamiento impuesto por el programa durante el concurso. A su vez, ha subrayado que estos se convirtieron finalmente en la ganadora y el segundo finalista de la edición.

En un reciente vídeo de Tik Tok, el que conformó con el cuarto puesto de la clasificación ha destapado la realidad detrás del concurso producido por Shine Iberia, donde todos los concursantes anónimos conviven juntos y aislados entre grabación y grabación. "No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel", ha comenzado explicando el chef.

Alberto Gras, finalista de 'Masterchef 8' señala a dos concursantes que rompieron el aislamiento

"La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás", denunciaba a continuación el finalista de 'MasterChef 8', apuntando la existencia de un trato a favor en determinados concursantes del casting frente a la situación grupal. "El resto estábamos aislados completamente, llamábamos una vez a la semana durante cinco minutos y con una persona que estaba controlándonos", explicaba el exconcursante en su vídeo.

"Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?", insistió a continuación, recordando también cómo la organización del programa justificó el traslado de esos dos concursantes alegando que "no había espacio en la casa". "Justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda en ese año", ha sentenciado el cocinero.

Así, el exconcursante de 'MasterChef' hace referencia directa a Ana Iglesias, la ganadora de la edición emitida en 2020 y Andy García, el concursante que consiguió el segundo puesto del ranking. "Grabábamos programa de lunes a viernes. Los sábados hacíamos clase de cocina durante cuatro horas fuera de la casa, que nos llevaban en un autocar, y los domingos se descansaba", ha explicado Alberto sobre la organización interna del concurso.

A su vez, ha recordado que, debido al confinamiento que sufrieron en mitad de la edición por la pandemia del COVID-19, deteniendo todas las grabaciones, sí que pudieron utilizar los móviles "para poder grabar" durante su tiempo aislados en la casa común, donde permanecieron un mes más de lo que habían planeado originalmente.