Samantha Vallejo-Nágera da el salto de 'MasterChef' a Mediaset en este inesperado programa

Durante más de una década, Samantha Vallejo-Nágera se ha mantenido en la órbita de Televisión Española, siendo uno de los rostros más reconocidos de 'MasterChef' junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, con quiénes comparte mesa de jurado. Es por eso que verla este miércoles 6 de agosto en 'Viajeros Cuatro' ha sido toda una sorpresa para muchos espectadores. Así, la chef ha dado el salto a la cadena de Mediaset para dar a conocer uno de sus negocios más especiales.

Este miércoles, la jueza del talent culinario de La 1 se convirtió en anfitriona del equipo de 'Viajeros Cuatro' en el municipio de Pedraza en Segovia, concretamente el pueblo de su madre. Y fue precisamente junto a esta con quién abrió las puertas de su restaurante y hotel del pueblo a los espectadores del programa de Cuatro.

Samantha Vallejo-Nágera da el salto a 'Viajeros Cuatro' para mostrar su negocio en su pueblo natal

"Aquí he jugado a la rule, que era el juego típico, me he tomado mi primer botellín…parte de mi vida está aquí", explicó Samantha Vallejo-Nágera a los reporteros del programa, rememorando su infancia en el municipio de Castilla y León donde creció. "Este es el restaurante que abrí con mi marido hace cinco años. No se le puede cambiar el estilo, hay que hacer la teja antigua, las casas de piedra, la reja bonita y eso al final se nota", aseguró la chef sobre Casa Taberna.

En Pedraza, no nos podemos perder Casa Taberna, el restaurante y hotel boutique de Samantha Vallejo-Nágera.



Aquí degustaremos cocina tradicional con un toque moderno y acogedor. 🍷📷



🌏 #ViajerosSegovia

🗺️ https://t.co/PfikYvoZPA pic.twitter.com/IYr3QdPJai — Viajeros Cuatro (@viajeroscuatro) August 6, 2025

Además de explicar la propuesta gastronómica, que se centra en la cocina más tradicional y sencilla, la juez del concurso culinario de La 1 explicó a 'Viajeros Cuatro' que también disponen de habitaciones para los clientes, las cuales ascienden a 300 euros por noche. "Esto era la casa de Marianete y Lucía, vivían arriba y abajo tenían la taberna. Cuando se quedó vacía a todos nos daba mucha pena y al final mi marido me convenció. No puedo estar más contenta", aseguró la empresaria.

Antes de enseñar las instalaciones del restaurante y el hotel al espacio de Cuatro, la madre de Samantha Vallejo-Nágera se sinceró ante las cámaras sobre su relación tanto con la cocinera como con su hermano Colate. Así, junto a su familia y regresando a sus orígenes, la jueza de 'MasterChef' cambió este miércoles de cadena por un día, utilizando 'Viajeros Cuatro' para salir de su registro natural y mostrar una faceta más cercana.