'Tardear' rescata a Saray Carrillo, la ex concursante más polémica de 'MasterChef' por este sorprendente motivo

Cuando parecía que la trama de Tamara, la hermana de Michu se estaba acabando después de la determinación de 'Tardear' y Verónica Dulanto de no seguir abordando el asunto; el espacio de Telecinco sorprendía este miércoles al invitar a su plató a alguien que dice ser una de las mejores amigas de Michu y que es una vieja conocida de la televisión: Saray Carrillo.

Así, la que fuera concursante de la octava edición de 'MasterChef' ha reaparecido en televisión cinco años después para desenmascarar a Tamara, la hermana de Michu y cuestionar también a Gloria Camila. Un tema con el que ha conseguido saltar a Telecinco después de haber pedido durante años su fichaje por un reality como 'Supervivientes'.

"A mí lo que me ha indignado es que Tamara cuando Michu la ha necesitado no ha aparecido y ahora que se ha muerto aparece para poner la mano", denunciaba Saray Carrillo. "Michu por desgracia era una persona humilde que necesitaba ayuda económica de su familia y Tamara nunca la ayudó ni nunca le preguntó si tenía para comer", añadía la ex concursante de 'MasterChef'.

Tras ello, Saray Carrillo desmentía que Michu no tuviera relación con su madre pero si aseguraba que Tamara malmetía en la relación de ambas y que incluso cuando su hermana iba a casa de su madre y se llevaba comida ponía el grito en el cielo. "Ahora viene aquí que si su sobrina su sobrina pero cuando su hermana no tenía para darle de comer se enfadaba. Ella de la niña pasaba automáticamente, no estaba pendiente de ella como ella exige a Gloria, que yo tampoco digo que Gloria sea la tía del año", proseguía contando la amiga de Michu.

Asimismo, Saray Carrillo revelaba que Tamara le tenía mucha envidia a Michu porque ella quería ser famosa y que desde que su hermana se lio con José Fernando hizo todo lo posible por ir a televisión y trató de ponerse en contacto con varios representantes. Y además destapaba que la hermana de Michu quiso tener algo con José Fernando. "En el bautizo de Rocío yo no sé si Tamara se bebió algo pero iba descarado a por José Fernando, tirándole la caña y todos se dieron cuenta", explicaba Saray.

¿Era Saray Carrillo tan amiga de Michu como ha asegurado?

No obstante, Iván García desmontaba el testimonio de Saray Carrillo asegurando que según varias personas del entorno de Michu y José Fernando ellas se conocieron hace apenas un año y que se habrían visto en persona dos veces. "Tú en ningún momento estuviste en el bautizo porque solo había ocho personas y en ningún momento hubo relación entre Tamara y José porque José y Michu ya estaban mal y no tenían relación y fue la cosa muy tensa entre ambas familias", exponía el colaborador.

Era entonces cuando Saray Carrillo reconocía que ella no estuvo físicamente pero que hablaba de lo que le habían contado y le había dicho la propia Michu. "Nosotras hablábamos mucho", defendía. Y cuando Tamara escribía para desmentirla, Saray era clara al decir que ella había estado en casa de Michu varias veces y ella en la suya.

Por último, Saray revelaba que Michu estaba un poco decepcionada con la familia de Ortega Cano porque no le daban la atención que creía que la niña se merece. "Ella creía que a su hija la trataban como si fuera de segunda", destapaba asegurando además que Gloria Camila nunca quiso que su hermano José Fernando volviera con Michu.