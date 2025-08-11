Santiago Segura ha vuelto por todo lo alto a las salas de cine con la quinta parte de su saga 'Padre no hay más que uno'. La película, protagonizada y dirigida por él mismo, se estrenó el pasado 26 de junio, convirtiéndose en el mejor estreno del cine español este año. Todo un éxito, como ya lo fueron las cuatro entregas anteriores.

Aunque Santiago Segura es uno de nuestros directores más reconocidos, también nos ha mostrado otras facetas muy desconocidas, como es la cocina. Gracias a su paso por 'MasterChef Celebrity', en el 2018, le pudimos ver manejarse entre fogones. Aunque quedó en la sexta posición, fue uno de los concursantes de aquella edición que más dio que hablar.

Siete años después de esa experiencia, el cineasta ha desvelado algunos secretos de los contratos que les hacen firmar antes de entrar al talent culinario de TVE. Ante las cámaras de Europa Press, recordaba su mítica saga de 'Torrente', por la cual pasaron infinidad de rostros conocidos haciendo cameos, como fue el caso de Kiko Rivera o Belén Esteban.

Santiago Segura se plantea imponer un contrato de confidencialidad en sus películas

Aunque reconoce que han sido "muchos" los famosos que se han resistido. "La gente dice que todo el mundo quiere trabajar conmigo y no. Hay mucha gente que no", confesó Santiago Segura. Sin embargo, también admitió empatizar con ellos: "Yo lo entiendo. Yo también es que soy muy atrevido y se lo pido a gente que no está acostumbrada", aseguraba entre risas.

Una de las personas a las que se lo pidió fue a su compañero, el también cineasta Álex de la Iglesia, quien en un principio aceptó la oferta. "Luego me dijo, 'se lo he comentado a mi madre y me ha dicho que soy director, que no soy un payaso'", recuerda, con humor, el también actor. Pese a esto, Santiago Segura tiene claro que le gusta trabajar con gente que "sorprenda", y este es el motivo por el que prefiere no hacer público quién participa en sus películas.

"Últimamente, me he dado cuenta de que todo se sabe. En las últimas de 'Torrente' iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado, es publicidad pero, por otro, revienta la sorpresa", lamenta el cineasta. Es por ello por el que se ha planteado que firmen un contrato de confidencialidad. Aunque le da "un poco de vergüenza" pedirles algo así, cree que finalmente lo tendrán que hacer.

Es entonces cuando Santiago Segura ha revelado que para participar en 'MasterChef Celebrity' tuvo que firmar uno de esos contratos. Y la multa no es para tomárselo a broma: "A mí en 'MasterChef' me dieron un papelito que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Para la próxima, papel de confidencialidad". De esta forma, el programa se garantiza que no se desvele el nombre del ganador antes de que se emita por televisión para, así, que no decaiga la sorpresa y la expectación de la audiencia.