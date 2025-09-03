Pérez-Reverte le pega un tremendo corte a Pablo Motos: "Es una cabronada… Me has metido en un jardín de cojones"

Arturo Pérez-Reverte ha regresado a 'El Hormiguero' este miércoles para protagonizar la tercera entrevista de la temporada con una publicación muy especial bajo el brazo. El escritor se ha reencontrado con Pablo Motos para presentar la nueva entrega del Capitán Alatriste, 'Misión en París'. Sin embargo, el periodista terminó parando los pies al presentador cuando este le puso contra la espada y la pared con una pregunta de actualidad.

"Tenemos mucho de qué hablar, porque está el mundo que no cabe ni un loco más", ha comenzado advirtiendo el presentador nada más encontrarse con el viejo amigo del programa, dando alguna que otra pista sobre el tono que adoptaría la entrevista más tarde al entrar de lleno en la actualidad política.

Pablo Motos pone contra las cuerdas a Arturo Pérez-Reverte con una delicada pregunta: "Es una cabronada"

Y aunque durante el inicio de la noche Arturo Pérez-Reverte ha podido profundizar acerca de su nueva publicación y el proceso que ha seguido para reencontrarse con su famoso personaje 14 años después de su última entrega, Pablo Motos no tardaba en cambiar bruscamente de tema para entrar de lleno con las preguntas más delicadas.

.@PerezReverte habla de Alatriste según la política: “Ha sido atacado por ambos extremos” #PérezReverteEH pic.twitter.com/wJqgy2Ss2R — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 3, 2025

"Me gustaría que hablásemos de los temas delicados que hay encima de la mesa en España. Voy a empezar por uno gordo, la inmigración. La ilegal, o la ilegal. Mientras unos hablan de racismo, otros hablan de inseguridad...", ha comenzado preguntando el valenciano antes de ser cortado de lleno por el invitado. "Yo he venido a hablar de mi libro aquí", ha espetado el escritor intentando huir del posicionamiento que el presentador buscaba.

"Es que es un tema muy complicado por el que nadie quiere pasar, entonces...", insistía Motos algo apurado mientras Arturo Pérez-Reverte se resignaba con cara de situación desde su asiento. "Lo comprendo, yo tampoco quiero pasar pero bueno", resolvía entonces el invitado antes de mojarse sobre la cuestión. "Que conste que yo soy un particular, no soy politíco ni sociólogo ni nada, soy un tipo de cuenta historias y doy mi opinión como todos, puede estar equivocada o no pero es la mía y me la acabas de preguntar en público, lo cual es una cabronada", ha clamado.

"Lo primero de todo, son seres humanos, no son animales. Los queremos trabajando pero cuando no trabajan que desaparezcan, en las horas libres no queremos verlos. Hay una emigración legal, necesaria, porque nadie quiere hacer ciertas cosas y alguien tiene que hacer eso", continuaba explicando el periodista con cautela ante la atenta mirada del conductor de 'El Hormiguero'.

"Hay empresarios que se benefician mucho de esa mano de obra legal o ilegal. Luego hay una inmigración ilegal que está invadiendo Europa... Joder me has metido en un jardín de cojones tío", terminaba replicando Arturo Pérez-Reverte, estallando contra la comprometida escena a la que Pablo Motos le había sometido.

"La inmigración ilegal es inevitable, todos los imperios acaban siendo invadidos por bárbaros, entre comillas, bárbaros históricos, como les llamaban en Roma. Es un fenómeno inevitable y no se puede parar, Europa tiene sus propias contradicciones, no podemos aplaudirlos y al mismo tiempo no querer que nos molesten", ha terminado resolviendo el escritor, sin querer extenderse más.