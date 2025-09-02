"No es ético": El comunicado de RTVE para desmontar este bulo sobre Pepa Bueno y 'El Hormiguero'

Este lunes arrancó la temporada televisiva por todo lo alto con dos eventos que congregaron a la audiencia. Por un lado, el regreso de Pepa Bueno al 'Telediario' de TVE y su entrevista al presidente del Gobierno y por otro lado, el estreno de la temporada 20 de 'El Hormiguero' con Pablo Motos.

Y como suele suceder cada día con las audiencias ha habido polémica por quién lideró entre ambas opciones. Y es que algunos medios y sectores de la derecha están difundiendo que fue 'El Hormiguero' quién se llevó el gato al agua dejando a la entrevista de Pedro Sánchez en segunda posición.

Por ello, José Pablo López, el presidente de RTVE no ha dudado en lanzar un comunicado en sus redes sociales desmontando el bulo y dejando claro como en coincidencia fue la entrevista de Pedro Sánchez la que lideró por encima de 'El Hormiguero'.

"Esta es una de las noticias del día que más ha circulado en redes pero es falsa. Vamos a demostrar cómo determinados medios manipulan las audiencias de los programas televisivos en función de sus intereses editoriales", empieza sosteniendo el presidente de RTVE antes de enumerar los verdaderos datos.

¿Quién lideró 'El Hormiguero' o la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez?

"La entrevista de Pedro Sánchez en los canales de TVE se emitió entre las 21h 30m y las 22h 18m", empieza recordando José Pablo López. "El programa El Hormiguero se emitió en Antena 3 entre las 21h 55m y las 23h 18m", prosigue destacando el directivo del ente público. "Ambas emisiones sólo coincidieron durante 23 minutos ¿Qué sucedió durante ese tiempo? ¿Cuál fue el programa más visto en ese intervalo?", se pregunta.

Pues bien tal y como destaca José Pablo López fue la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez la que lideró por encima del programa de Pablo Motos. "El dato de la entrevista al Presidente en la franja estricta de competencia entre ambos espacios (21:55-22:18) es de 2.109.000 espectadores y un 18,5% de cuota. El dato de El Hormiguero fue de un 17,3% y 1.968.000 espectadores", aclara.

"En cualquier caso, ambos datos son muy buenos datos y hay que felicitar a El Hormiguero por el excelente arranque de temporada en su franja completa que fue de un 21.1%. Utilizar las audiencias para hacer política o negar a TVE su crecimiento y su papel de referente como segunda cadena nacional no es ético", concluye el presidente de RTVE.