Así ha sido la película de 'El Hormiguero' de este 2025 con un sabotaje, guiño a 'Regreso al futuro' y todos estos famosos

Con la llegada de septiembre, 'El Hormiguero' ha puesto punto a final a su descanso vacacional este lunes para arrancar por todo lo alto su temporada 20 en Antena 3. Tras reafirmar su liderazgo en el access prime time por undécimo año consecutivo el pasado junio, Pablo Motos ha regresado con su equipo cargado de sorpresas en una noche sin competencia contra David Broncano, que retomará 'La Revuelta' el próximo lunes 8 de septiembre.

El espacio de las hormigas ha contado con dos rostros familiares para la entrevista inaugural de la temporada, nada más y nada menos que el viejo amigo del programa Bertín Osborne, acompañado del futbolista Sergio Ramos. El cantante de rancheras ha regresado al espacio de Antena 3 tras su paso por 'Tu cara me suena' mientras que el deportista ha aprovechado para promocionar su primera incursión en la música con su canción 'Cibeles'.

'El Hormiguero' estrena 'Pánico en la gala', la película con la que abre su temporada 20 en Antena 3

Como suele ser habitual, en su primer día 'El Hormiguero' ha ofrecido su tradicional película, el corto que graban con los invitados de la temporada anterior: como Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina, Mariano Rajoy, Martínez-Almeida, Jean Reno o Belén Esteban, entre muchos otros.

Este año han apostado por 'Pánico en la gala', donde una conspiración desde las más altas esferas trata de sabotear la celebración de los 20 años de 'El Hormiguero' con las más sucias tretas. Un guiño a la ceremonia de Los Oscars creando sus propia gala: El Hormiguero Awards 2025, con Carlos Alsina como reportero en la alfombra roja. Sin embargo, la película arrancaba desde una tenebrosa sala secreta.

Hemos estado todo un año rodando con nuestros invitados para ofreceros… “Pánico en la Gala” #BertínEH pic.twitter.com/rpkHOYyhAz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 1, 2025

Ahí, un misterioso hombre encapuchado abría la película tras mostrar el exterior de la gala de premios clamando venganza contra Pablo Motos. "Voy a acabar contigo, va a ser un fracaso absoluto", comenzaba exclamando su gemelo ruso y villano del corto, mientras los distintos invitados de la anterior temporada protagonizaban películas nominadas en la gala, presentaban premios y comentaban entre el público.

Entre las estrellas que posaron en el photocall de la ceremonia se encontraban Emilia Mernes, Sebastián Yatra, Edurne, Leiva, Alaska y Mario, Rafa Nadal y Javier Cámara, que se encontraba ejerciendo de camarógrafo para las estrellas. Pero el título de la película, 'Pánico en la gala', comienza a cobrar sentido cuando el enemigo del presentador empieza a intentar arruinar la ceremonia.

Una de las primeras apariciones internacionales entre el público es la del actor Patrick Dempsey, que observa como Laura Pausini anuncia la nominación de mejor película autonómica con Miguel Ángel Revilla, Luis Fonsi, Malú y David Bustamante como protagonistas de una renovada versión de 'Parque Jurásico' en Cantabria.

Mientras tanto, el equipo de la gala, liderado por las hormigas de 'El Hormiguero', que desde la sala de control se adelantan a los planes del villano, intentan sortear todos las zancadillas de su enemigo. Entre ellos se encuentran Silvia Abril, Rauw Alejandro o Lola Índigo, que termina bloqueando a Antonio Resines sobre el escenario para evitar que rapee.

"¿Pero qué coño está pasando? Alguien quiere sabotear la gala", exclama Pablo Motos desde el control de realización al darse cuenta de que las cosas no van según lo planeado. Luis Tosar, Raphael, Ilia Topuria, Carlos Alcaraz son otras de las estrellas que se dejan ver a lo largo del corto, así como Lamine Yamal, Susanna Griso o Belén Esteban.

Roberto Brasero, el héroe de la noche

La prueba final para acabar con 'El Hormiguero' es una bomba, la cual Carmen Machi consigue desactivar con destreza, pero el villano termina desvelando su identidad para trasladar su plan final. "Si no puedo acabar con el estúpido de mi hermano, acabaré con toda la ciudad", anuncia el que resulta ser el hermano malvado de Pablo Motos.

Tras esto, Vicente Vallés irrumpe en 'Antena 3 Noticias' para trasladar la última hora de Madrid bajo amenaza de un misil ruso, el cual termina arrasando con toda la ciudad en llamas. Pero un protagonista inesperado acude al rescate de todos. "Yo soy el hombre del tiempo", anuncia Roberto Brasero mientras monta a una de las hormigas en el mítico DeLorean de 'Regreso al futuro' para retroceder en el tiempo y evitar que la bomba explote sobre la ciudad de Madrid, siendo el gran héroe de la noche.