'El Hormiguero' ficha a esta concursante de 'Tu cara me suena' y adelanta su plantel de estrellas invitadas

El programa más visto de la televisión está de vuelta. Pablo Motos y todo su equipo ya tienen todo listo para el estreno de la temporada 20 de 'El Hormiguero'. El espacio arrancará el próximo lunes a las 21:50 horas adelantándose así a David Broncano y 'La Revuelta', que regresarán a La 1 el lunes 8 de septiembre.

'El Hormiguero' abrirá su temporada 20 con algún fichaje y alguna que otra sección nueva. Además en su primera semana contará con invitados de lujo como Bertín Osborne y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Pero además en próximas semanas irán a divertirse al programa de Pablo Motos otros invitados de la talla de Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika.

Para celebrar sus 20 años, la familia de 'El Hormiguero' continúa ampliándose con el fichaje de la creadora de contenido y la concursante revelación de la última temporada de 'Tu cara me suena', Esperansa Grasia. Así, la cómica revelación se suma al equipo de 'El Hormiguero' con una sección que dará mucho que hablar. Lo único que ha adelantado Esperansa Grasia sobre su sección es que su objetivo es "marear a Pablo".

Además, Juan Carlos Ortega estrenará una nueva sección esta temporada en la que el cómico traerá consigo el primer consultorio del mundo con personajes hechos por Inteligencia Artificial.

Las secciones que siguen en 'El Hormiguero'

- Cochinando, con David de Jorge, Japón, con El Monaguillo, Jorge Salvador, Suko, y la magia de Piedrahita.

- Pasarse de la raya, con Pablo Motos.

- La sección estrella del programa, la Ciencia de Marron, con la tecnología más puntera del planeta.

- Vídeos Virales de Jordi Moltó: Seguirán los experimentos sociológicos que han conseguido dar la vuelta al mundo con más de 400 millones de visitas.

- Los 6.000 euros de Openbank: “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”, pregunta Pablo por teléfono cada semana marcando un número al azar. Si su interlocutor o interlocutora contesta “La tarjeta de El Hormiguero”, se llevará los 6.000 euros de Openbank.

- El coche de Flexicar, donde cualquier persona del público se puede llevar un coche con uno de los juegos de ‘El Hormiguero’.

- Las tertulias de actualidad: Con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. La tertulia cómica: Con Susi Caramelo, Piedrahita, El Monaguillo y Marron. Y por supuesto, las hormigas, Trancas, Barrancas… y Petancas.

'El Hormiguero. La Película'

Como cada temporada, ‘El Hormiguero’ comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año con las estrellas que han pasado por el programa, como Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno.

Este año estrena ‘Pánico en la gala’, donde una conspiración desde las más altas esferas intenta sabotear la celebración de los 20 años de El Hormiguero con las más sucias tretas. ¿Conseguirán detenerla Trancas y Barrancas?

El programa más visto de la televisión

El programa de Antena 3 concluyó el pasado mes de julio su última temporada revalidando el título de programa más visto de toda la televisión. Con esta, ‘El hormiguero’ suma ya 11 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la televisión, lo que demuestra la fortaleza de este formato año tras años.

El espacio de Antena 3 lideró en el 85% de ocasiones en 2025, una cifra absolutamente espectacular. De hecho, el programa de Pablo Motos finalizó el curso con una media de 15,3% de cuota de pantalla, logrando ser el programa más visto del día hasta en 90 ocasiones en este curso.

Cada noche, pasan por el programa de Antena 3 una media de 4,6 millones de espectadores únicos. En este curso, ‘El Hormiguero’ ha cosechado una media de 2 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión.