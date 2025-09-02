Pablo Motos detiene 'El Hormiguero' para despedir así a Marta Jiménez, la 'mujer adrelanina': "Hasta siempre"

Este lunes, 1 de septiembre, Pablo Motos ha vuelto a ponerse al frente de 'El Hormiguero' tras sus vacaciones de verano. Lo ha hecho con una triste ausencia, la de Marta Jiménez, popularmente conocida como 'la mujer adrenalina', quien fallecía el pasado 13 de julio en un trágico accidente mientras practicaba el salto base con paracaídas.

Tenía 34 años y perdía la vida haciendo lo que más le apasionaba: los deportes extremos. Ya entonces Pablo Motos hizo un parón en sus vacaciones para despedirse de ella a través de sus redes sociales. "Se nos ha ido Marta. La mujer adrenalina. Ha perdido la vida haciendo lo que más amaba. Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible", escribía el presentador, junto a una de sus participaciones en el programa.

En su regreso a Antena 3, 'El Hormiguero' quiso rendirle un merecido homenaje. Durante los últimos minutos de la entrega de este lunes, Pablo Motos interrumpía la sección de Marrón para recordar a su compañera. "Quiero decir una cosa muy personal para toda la gente que hacemos el programa", comenzó diciendo el comunicador valenciano, visiblemente emocionado.

Las emotivas palabras de Pablo Motos a Marta Jiménez: "Sigue volando"

"Seguramente, el regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante y, como la mayoría de vosotros sabéis, a principio de verano Marta Jiménez, nuestra mujer adrenalina, falleció haciendo salto base, que es lo que mas le gustaba del mundo. Es un deporte muy extremo, donde todo el mundo que se arriesga sabe que puede salir algo mal", explicó el presentador de 'El Hormiguero'.

"Esta noche queremos dedicarle el programa y queremos recordarla como siempre venía, repartiendo alegría, con esa alegría y con los gritos que daba cuando los retos que le poníamos en 'El Hormiguero', que eran muchos y difíciles, le salían bien. Le queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que la quería, que era muchísima, especialmente a su madre Elena, a su pareja Eric, así es que Marta, va por ti, sigue volando", finalizó Pablo Motos, dando paso a unas imágenes de su paso por el programa y un conmovedor: "Hasta siempre, Marta".