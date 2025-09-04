Demoledor veredicto de la audiencia al estreno de 'Juego de pelotas' con Juanra Bonet en Antena 3

Antena 3 sigue apostando fuerte por los concursos internacionales y este miércoles ha estrenado 'Juego de pelotas', la versión española del formato holandés 'De Kwis met Ballen' con Juanra Bonet como presentador y que llega a nuestro país tras triunfar en EEUU, Argentina o Alemania.

El nuevo concurso de Antena 3 es una combinación explosiva de humor, conocimientos y espectaculares “pelotazos”, prometiendo un divertidísimo espectáculo para toda la familia. 'Juego de pelotas' enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua.

Así es 'Juego de Pelotas'

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición física a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con un único objetivo: mantenerse secos… y llevarse el dinero. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos para evitar caer al agua. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en ‘Juego de Pelotas’, si te equivocas, no solo lo pagas con puntos… también con un buen chapuzón.

En su primera temporada en España, 'Juego de pelotas' contará con equipos muy particulares formados por personas con vínculos de lo más variados: familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo o personas unidas por un mismo hobby, desde amigos de la infancia a compañeros del mismo club de natación o trabajadores de un servicio de emergencias. A lo largo de la temporada pasarán por el plató bomberos, coristas, eurofans, vecinos del mismo bloque o apasionados de la Jota aragonesa, entre otros. Nombres como Las Torja Girls, Los Matafuegos o Las Mamis Rurales serán algunos de los protagonistas.

Para su primer programa, 'Juego de pelotas' ha querido contar con dos equipos de famosos que se han enfrentado para poner a prueba sus conocimientos, sus nervios y su equilibrio. Los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez se enfrentarán a Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody. Un divertido duelo por ver qué equipo aguanta más tiempo seco y logra conseguir hasta 100.000 euros, que se donarán íntegramente a una ONG.

El veredicto de la audiencia al nuevo concurso de Antena 3

El estreno de 'Juego de pelotas' con Juanra Bonet ha dado que hablar en redes sociales aunque no pare bien precisamente. Así, la mayor parte de las críticas que se han podido leer son negativas. Algunos no entienden por qué no han emitido el concurso en verano cuando pegaba más al haber una piscina y ser algo más fresco.

No entiendo porque este concurso no le han emitido en verano, no le veo tan bueno como para dejarle para septiembre que la audiencia es mucho mas exigente #JuegoDePelotas — Sr.Gomez.Martinez (@Sr_Gomez_07) September 3, 2025

Sin ser experto creo que este programa hubiera ido mejor en julio y agosto... #juegodepelotas — Meneftha (@Meneftha1) September 3, 2025

Otro programa al que le damos dos dias para que deje de emitirse? Menudo truñaco!! #JuegoDePelotas — 121907 (@Antonyprime1907) September 3, 2025

#JuegodePelotas pues me parece un programa desfasado que mezcla splash famosos al agua con ahora caigo , no sé , se ve muy low cost año 2012, ademas lo veo un concurso para verano no para ahora . — The Life of a Piscis🐠 (@chloesisoy) September 3, 2025

Que poca emoción. Vaya pluf de programa...#JuegoDePelotas — FRAN J. ⚡🔥 (@franJRBB) September 3, 2025

Que aburrido y q poca gracia #JuegoDePelotas — Jose Luis Lechuga (@joselechugamari) September 3, 2025

¿Es posible que estemos ante el grupo de cómicos con menos gracia del pais?



Es posible.#JuegoDePelotas — Henboque de confianza (@Henboquee) September 3, 2025

#JuegoDePelotas concurso “Low Cost” que debería haberse estrenado en pleno Verano. Ahora es puro relleno. Los famosos tampoco ayudan, poca gracia. Se está haciendo muy aburrido. — DANI KAZE (@KalElBat) September 3, 2025

Mira que tenía ganas por saber que programa nos iba a preparar @atresmediacom, pero vaya castaña ha sido #JuegoDePelotas — José Alberto Gómez (@jalberto1997) September 3, 2025

Vaya estreno más malo el de #JuegoDePelotas, para empezar no sé porque no lo han puesto en Agosto.

Me parece aburrido, lento y me gustaría ver mejor a personas anónimas pero bueno.

El veredicto de la audiencia es que es un programa aburrido y la mayoría de opiniones con NEGATIVAS — AudienciasExpress (@TVRadarES) September 3, 2025

#JuegoDePelotas Es lento, aburrido, sin emoción y con participantes penosos 😳 menos aspavientos, risas forzadas y aplausos 🙄🙄 y a lo mejor se podría ver 😳😳 — comoquenombrenopuede (@presiosaxemoxa) September 3, 2025

Es que es ver otro concurso con famosos y ya me da pereza. #JuegoDePelotas — FRAN J. ⚡🔥 (@franJRBB) September 3, 2025

Este programa acaba en el last night de todas las maneras #JuegoDePelotas — Sr.Gomez.Martinez (@Sr_Gomez_07) September 3, 2025

No obstante, también ha habido alguna crítica positiva que se ha podido leer en "X".

Oye está gracioso y entretenido #JuegoDePelotas 🟡 — Roberto Muriel Oficial (@RobertoMurielOF) September 3, 2025

¿Os está gustando #JuegoDePelotas?

A mi me parece súper divertido y un acierto.

#JuegoDePelotas — Pablo Gomezo (@quepasaentv) September 3, 2025