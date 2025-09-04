Demoledor veredicto de la audiencia al estreno de 'Juego de pelotas' con Juanra Bonet en Antena 3

Antena 3 sigue apostando fuerte por los concursos internacionales y este miércoles ha estrenado 'Juego de pelotas', la versión española del formato holandés 'De Kwis met Ballen' con Juanra Bonet como presentador y que llega a nuestro país tras triunfar en EEUU, Argentina o Alemania.
El nuevo concurso de Antena 3 es una combinación explosiva de humor, conocimientos y espectaculares “pelotazos”, prometiendo un divertidísimo espectáculo para toda la familia. 'Juego de pelotas' enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua.
Así es 'Juego de Pelotas'
En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición física a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con un único objetivo: mantenerse secos… y llevarse el dinero. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos para evitar caer al agua. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en ‘Juego de Pelotas’, si te equivocas, no solo lo pagas con puntos… también con un buen chapuzón.
En su primera temporada en España, 'Juego de pelotas' contará con equipos muy particulares formados por personas con vínculos de lo más variados: familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo o personas unidas por un mismo hobby, desde amigos de la infancia a compañeros del mismo club de natación o trabajadores de un servicio de emergencias. A lo largo de la temporada pasarán por el plató bomberos, coristas, eurofans, vecinos del mismo bloque o apasionados de la Jota aragonesa, entre otros. Nombres como Las Torja Girls, Los Matafuegos o Las Mamis Rurales serán algunos de los protagonistas.
Para su primer programa, 'Juego de pelotas' ha querido contar con dos equipos de famosos que se han enfrentado para poner a prueba sus conocimientos, sus nervios y su equilibrio. Los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez se enfrentarán a Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody. Un divertido duelo por ver qué equipo aguanta más tiempo seco y logra conseguir hasta 100.000 euros, que se donarán íntegramente a una ONG.
El veredicto de la audiencia al nuevo concurso de Antena 3
El estreno de 'Juego de pelotas' con Juanra Bonet ha dado que hablar en redes sociales aunque no pare bien precisamente. Así, la mayor parte de las críticas que se han podido leer son negativas. Algunos no entienden por qué no han emitido el concurso en verano cuando pegaba más al haber una piscina y ser algo más fresco.
No obstante, también ha habido alguna crítica positiva que se ha podido leer en "X".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram