Así es 'Juego de pelotas', el nuevo concurso que estrena Antena 3 con Juanra Bonet: cuál es su mecánica y su premio

Después del regreso de 'El Hormiguero', Antena 3 inicia este miércoles la nueva temporada con su primer gran estreno en el prime time con el lanzamiento de 'Juego de pelotas', el nuevo concurso presentado por Juanra Bonet y que llega a España tras haber triunfado ya en Estados Unidos, Alemania y Argentina.

'Juego de pelotas' enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una “batalla de pelotas”. Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo… y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.

Este nuevo espacio con el que Juanra Bonet regresa a Antena 3 tras 'Traitors España' es un divertido espectáculo para toda la familia producido por Warner ITV España ('First Dates', '¿Quién quiere ser millonario?') y que es una combinación explosiva de humor, conocimientos y espectaculares "pelotazos".

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición física a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con un único objetivo: mantenerse secos… y llevarse el dinero. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos para evitar caer al agua. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en ‘Juego de Pelotas’, si te equivocas, no solo lo pagas con puntos… también con un buen chapuzón.

Cabe destacar que en esta primera entrega de 'Juego de pelotas' el programa contará con dos equipos formados por personajes famosos que se enfrentarán para poner a prueba sus conocimientos, sus nervios y su equilibrio. Los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez se enfrentarán a Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody. Un divertido duelo por ver qué equipo aguanta más tiempo seco y logra conseguir hasta 100.000 euros, que se donarán íntegramente a una ONG.

Así es la mecánica de 'Juego de pelotas'

Los equipos de 'Juegos de pelotas' se encontrarán con todo tipo de preguntas sobre historia, geografía, ciencias, entretenimiento o cultura popular, entre otras temáticas. Esto resulta en preguntas tan variopintas como conocer qué tipo de nubes existen hasta saber los nombres de todos los hijos de Julio Iglesias. Estas y muchas más cuestiones pondrán a prueba la cultura general y, sobre todo, los nervios de los concursantes.

El programa arranca con la selección de 10 categorías temáticas, de las cuales cada equipo elegirá cinco preguntas para responder. Al seleccionar cada categoría, se presentan seis respuestas posibles a cada pregunta, de las cuales solo una es incorrecta. Cada jugador debe colocarse frente a la respuesta que cree correcta. Al oír “pelotas en juego” las pelotas bajan por el trampolín y el que se haya colocado en la respuesta incorrecta es empujado por la pelota, cae al agua y es eliminado, acabando su turno con un gran chapuzón. Las pelotas con las respuestas correctas se frenan antes de golpear al resto de concursantes, que continúan jugando en la siguiente ronda.

Cada respuesta acertada suma 1.000 euros al equipo, cifra que va aumentando progresivamente en cada ronda, hasta alcanzar los 5.000 euros por acierto en la última fase de cada grupo. El equipo con más dinero acumulado entonces pasará a la final. La dinámica de esta última prueba consiste en una única pregunta a elegir entre dos categorías. Uno de los participantes del equipo deberá encontrar las cinco respuestas correctas. Si acierta, se llevan los 100.000 euros del premio, y si la falla y acaba en la piscina, el equipo se irá únicamente con el dinero acumulado de las rondas anteriores.