Telecinco levanta el veto a Kiko Matamoros ante lo que revela Alessandro Lequio: "Tengo su permiso"

Mar Flores acudió este lunes a 'El Hormiguero' con motivo de la publicación de su autobiografía 'Mar en calma', en la que aclara en sus propias palabras los momentos más mediáticos de su vida personal. Uno de estos fue, sin duda, su triángulo amoroso con Fernando Fernández Tapia y Alessandro Lequio, el cuál quiso desmentir ante Pablo Motos. Sin embargo, el italiano no ha tardado en replicar con su versión.

El tertuliano de Telecinco y la madre de Carlo Costanzia protagonizaron uno de los romances más polémicos de la década de los 90, pues unas fotografías publicadas en Interviú destapó su supuesto idilio cuando esta mantenía aún una relación con el empresario. Y es que, durante su paso por el espacio de Antena 3 este lunes, la modelo aclaró que solo tuvo "una medio relación" con el italiano.

Alessandro Lequio se revuelve contra Mar Flores tras negar su infidelidad: "Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos"

A su vez, insistió en que Fernández Tapia conocía que ambos tenían contacto debido a que Alessandro Lequio fue quién le ayudó a recuperar a su hijo, que estuvo desaparecido varias semanas. "Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos. Debe de ser agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad", ha sentenciado el colaborador de 'Vamos a ver' este martes.

"Yo era el único soltero en aquella relación. Mar Flores le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España", añadió a continuación, echando la versión de Mar Flores por tierra. "Ella me da las gracias por ayudarla a recuperar a su hijo. No me voy a atribuir un papel que no tuve. Quizás lo único que hice fue dar información sobre que el niño frecuentaba la casa de Ana Obregón, nada más. Ni en Netflix escriben películas así", bromea el tertuliano.

Así, Alessandro Lequio ha reiterado ante sus compañeros del espacio de Telecinco que la modelo fue infiel a Fernando Fernández Tapias con él y que no comenzaron la relación tras la ruptura como ella ha asegurado en 'El Hormiguero'. "Esto sucedió hace 30 años. No estoy orgulloso de lo que hice, fue la última torpeza juvenil, la de enamorarme como un niño. ¿Quién no se ha enamorado de la persona indebida?" ha señalado el italiano.

"Jamás en mi vida he cobrado nada que tenga que ver con Mar Flores"

"Ella se ponía en la ventana, Temprano le hacía las fotos. Se había establecido una relación comercial entre Mar Flores, que estaba conmigo, y la gente con la que yo trabajaba", ha confesado a continuación sobre las famosas imágenes de hospital que acabaron en las revistas, asegurando que Mar Flores le utilizó para sacar rédito económico de su relación con el empresario a toda costa.

"Jamás en mi vida he cobrado nada que tenga que ver con Mar Flores. Las fotos de Roma, publicadas en 1997, se vendieron por 5 millones de pesetas y mi parte fue íntegra a Mar. A mí lo que me dolió es que se me señalara a mí, y cuando Coto reconoció que fue él yo me sentí aliviado", ha continuado explicando Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

A su vez, ha recordado una ocasión en la que ambos trataron de aclarar todo lo sucedido. "Una mañana recibí una llamada a las 6 de la mañana de una persona llorando, intuí que fue ella y le dije que no había tenido nada que ver en ese asunto. Me cayó como un saco de mierda porque ya estaba con María, ella tenía 22 años y yo 39, con una familia que no quería que estuviera con ella y de repente salió eso", asegura el tertuliano.

"Estamos hablando del Paleolítico y lo que me salva es que tengo una gran memoria. Soy feliz con una familia y una hija que adoro. Mar Flores no dice la verdad sobre mí, lo que diga sobre los demás no es asunto mío", terminaba resolviendo Alessandro Lequio, abriendo fuego contra la modelo y cómo ha tratado de reescribir la historia en su visita a Pablo Motos tras años en silencio.

Su negativa a 'De Viernes': "No me interesaba el dinero"

A su vez, el italiano se ha mostrado tajante ante los rumores, reavivados por el espacio de Antena 3, de qué el cobró una parte de los 40.000.000 de pesetas que Coto Matamoros se embolsó tras capturar las polémicas fotografías. "Ahora mismo hay un programa, 'De viernes', que estaría encantado de que yo fuese a su programa", ha señalado el colaborador de Mediaset tras ser puesto en duda por muchos de sus compañeros.

"¿Te estás vendiendo?", le ha preguntado rápidamente Carmen Borrego antes de que Alessandro Lequio confesase que ya había recibido la oferta por parte del espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona. "Les he dicho que no", ha desvelado el italiano, asegurando que "no le interesaba el dinero" a costa de remover el pasado. Pero eso no ha calmado las dudas de sus compañeros.

Alessandro Lequio menciona a Kiko Matamoros, levantando su veto en Telecinco

"De hecho se las dio a Mar y él se guardó unas copias. Kiko Matamoros me envió ayer un mensaje y me dio permiso para leerlo", ha anunciado Lequio haciendo referencia directa al antiguo colaborador de Telecinco. "A propósito de las fotos de Interviú, las fotos las vendió mi hermano, por 40 millones de pesetas y las cobró a través de una empresa de formación domiciliada en la Granja de San Ildefonso, no por nada que ver con Hacienda, sí por una multa millonaria que tenía por atentar contra la salud pública por tráfico de estupefacientes", ha comenzado leyendo en palabras del televisivo.

Kiko Matamoros es parte de esta historia ,desbloqueao ahora mismo en T5 🤣 pic.twitter.com/VQYoYICjuJ — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 9, 2025

"Con ese dinero se compró una casa en Málaga, que puso en nombre de la madre de sus dos hijos y un coche convertible. Tal cual", resolvía Alessandro Lequio. "¿O sea tienes permiso de Kiko para contar todo esto?", ha insistido Patricia Pardo, nombrando también al que ahora colabora en 'No somos nadie' de TEN.

"Por tu perfil. No eres tonto e ibas a cobrar por eso", ha subrayado el colaborador de 'Vamos a ver' mientras Alessandro Lequio se ha limitado a reiterar que él únicamente conocía el plan de Coto Matamoros de vender las imágenes, no cómo iba a administrar el dinero. Y durante su explicación sobre todo lo que ocurrió con las fotografías en su día, el italiano ha hecho evidente que Mediaset está cada vez más abierto a una reconciliación con el universo 'Sálvame'.

"¿No percibiste ni un solo euro? No me creo que dedicándote a este sector no cobrases. Es más, hay personas que pueden demostrar que cobraste", sentenciaba a continuación Pepe del Real. "Que lo demuestren", se ha limitado a señalar el tertuliano. Por su parte, Antonio Montero ha insistido en que "lo lógico" es pensar que él consiguió beneficiarse económicamente de esa exclusiva.