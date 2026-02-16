El indigesto corte a Karmele Marchante en 'Fiesta' que descolocó hasta a Emma García: "No te conozco"

Tras su paso por el plató de 'De viernes', que marcó hace una semana su regreso a Telecinco después de años desvinculada de la cadena, Karmele Marchante ha continuado su tour por Mediaset este fin de semana sentándose como invitada en 'Fiesta'. Y aunque la periodista visitó este sábado a Emma García para abordar su extensa trayectoria profesional, terminó firmando un incómodo reencuentro que la propia presentadora no supo gestionar al verse en mitad de la situación por sorpresa.

"Rebelde, valiente, fiel a sí misma y, sobre todo, una mujer con una personalidad única que no pasa desapercibida", comenzaba introduciendo la conductora de 'Fiesta' a la invitada de honor de este sábado tras repasar algunos de los momentos más destacados en televisión de la catalana, pasando por su etapa en 'Sálvame', su candidatura a Eurovisión con 'Soy un tsunami' y 'A tu lado', donde coincidió durante años con Emma García.

El tenso debut de Karmele Marchante en 'Fiesta' a raíz de la inesperada encerrona de Mónika Vergara: "Me estoy perdiendo"

Con una sonrisa, la presentadora no dudó en recibir con los brazos abiertos a la que fue su compañera. "¿Cómo estás? Por fuera, fenomenal. ¿Cómo te encuentras?", le preguntaba la comunicadora antes de que la tensión invadiese el plató por completo mientras Karmele Marchante comenzaba a saludar a los colaboradores. "¡A ti no te conozco!", expresó la invitada al encontrarse con Mónika Vergara, que estaba sentada a su lado.

Karmele Marchante y Mónika Vergara en 'Fiesta'

"Es curioso porque deberías conocerme", le contestó de forma enigmática la colaboradora de 'Fiesta', dejando tanto a la presentadora como a la periodista perplejas ante su tono. "La hija de Maika, vale. Es que me miras con esa cara y no me dices nada…", adivinaba entonces la antigua colaboradora de 'Sálvame', entendiendo que se trataba de la hija de Maika Vergara.

Sin embargo, la tertuliana no se quedó ahí y enrareció aún más el ambiente con una pregunta que dejó sin palabras a Karmele Marchante. "No sé si podemos preguntar o no, pero no sé si en todo este tiempo que has estado trabajando fuera si hay algo de lo que te arrepientes", le preguntó Mónika Vergara mientras la periodista guardaba silencio. "Yo aquí me estoy perdiendo", advirtió entonces Emma García, que desde hace un rato observaba la escena perpleja sin saber cómo intervenir.

"Luego lo hablamos fuera", resolvió rápidamente la colaboradora, invitando a la periodista a repasar fuera de cámaras sus cuentas pendientes. "Eso que me dices es muy raro", señaló Karmele rechazando la propuesta de la colaboradora, mostrándose algo ajena a los reproches que esta tenía que trasladarle, tal vez, por alguna información que llegó a dar en televisión sobre su difunta madre.

Emma García quiso rebajar entonces la tensión que se había creado en el plató de 'Fiesta', pero Karmele Marchante parecía incapaz de continuar su conversación con la colaboradora. "Me he quedado así porque no sé de qué iba", insistió la periodista. "Te ha pegado un corte, que yo también me lo he pegado. Me hubiese gustado saberlo para evitar estos momentos incómodos", reconocía la presentadora visiblemente apurada tras lo sucedido.

"No sabía que me iba a sentar, entonces aprovecho", explicó entonces Mónika Vergara, poniendo en contexto la inesperada encerrona que había organizado en cuestión de segundos a la invitada de este sábado. "Esto es lo que pasa a veces en directo y hay que hacerlo con total naturalidad", señalaba Emma García rápidamente para zanjar el desagradable paréntesis en la emisión.