Quién es hoy, miércoles 11 de marzo el invitado de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Jorge Drexler, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el cantautor y músico uruguayo para conocer todos los detalles de su nuevo álbum de estudio 'Taracá', que saldrá a la venta este viernes 13 de marzo tras casi cuatro años desde su último LP. Y el humorista despidió la noche con la visita de la comparsa DSAS3, la ganadora del Carnaval de Cádiz 2026.

La visita del intérprete de este martes se tradujo en un 9.3% de share y 1.215.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.7% de share y 1.658.000 espectadores gracias a la última visita de Luis Fonsi. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8.9% de cuota de pantalla y 1.168.000 seguidores como telonero de 'Supervivientes: Tierra de nadie' en su noche de estreno.

Laura Pausini, la invitada de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 11 de marzo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar 'Esa noche', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Netflix este viernes 13 de marzo. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Laura Pausini.

La intérprete italiana visitará por primera vez el espacio de La 1 para presentar 'Yo canto 2'. La cantante se reencontrará con Broncano años después de su última entrevista en 'La Resistencia' de Movistar Plus+ con motivo del lanzamiento de su nuevo disco recopilatorio, que llegará este viernes 13 de marzo con versiones de grandes éxitos de España y América Latina.