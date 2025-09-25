A VOX se le va a indigestar esta réplica de Javier Ruiz tras amenazar a RTVE con despidos fulminantes

Manuel Mariscal Zabala, diputado de VOX, ha amenazado en la última comisión en el Congreso con intervenir RTVE cuando lleguen al poder y con despedir a su máximo dirigente, el presidente José Pablo López, y a presentadores estrella como Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Andreu Buenafuente o Marc Giró.

El político de extrema derecha ha asegurado que los españoles "están hartos de ver la sonrisa de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo, Buenafuente y otros tantos", aseverando que sonríen "porque se están llenando los bolsillos a manos llenas mientras insultan, manipulan y mienten".

"El último que ríe, ríe mejor, y el último que va a reír es el pueblo español cuando Vox llegue al Gobierno y le despida a usted y despida a todos los que he citado", ha avisado el parlamentario de Vox elevando el tono de su speech. No obstante, su amenaza más bélica se ha producido cuando ha verbalizado lo siguiente: "Nosotros sólo tenemos una duda: si entramos en RTVE con motosierra o con lanzallamas".

Estas graves declaraciones han sido emitidas en 'Mañaneros 360' para que los espectadores tomaran conciencia de qué representa VOX. Y Javier Ruiz, uno de los incluidos en esas listas negras de periodistas que caerían, ha respondido sin titubeos: "Las amenazas que estamos recibiendo, porque esto no se puede calificar de otra manera, ¿tienen que ver con TVE o con los datos de audiencia de TVE? ¿Qué le molesta a Vox? ¿Le molesta la televisión pública o el peso de la televisión pública? ¿Le molesta a Vox lo que está haciendo el servicio público o el dinero que están perdiendo sus cómplices privados?".

"El lunes de la semana pasada hicimos un 16,8%, el martes un 15,9%, el miércoles 16%, el jueves 14,1% y el viernes 15,2%. Toda la semana hemos liderado en este espacio. ¿Qué le molesta a Vox? Insisto: ¿le molesta el servicio público o tiene intereses privados en quienes están perdiendo dinero con esto? ¿Molesta TVE o el impacto de la televisión pública en la audiencia?", ha añadido el comunicador para concluir.