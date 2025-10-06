Hanan Alcalde pone de vuelta y media a Nacho Abad al preguntarle por qué va diciendo que es un "facha"

La afamada activista Hanan Alcalde, una de las tripulantes de la Flotilla Global Sumud detenida por el gobierno israelí, aterrizaba este fin de semana en Madrid junto al primer grupo de 21 personas deportadas a España. Y, este lunes, ha concedido su primera entrevista televisiva al programa 'En boca de todos' de Nacho Abad.

Hanan ha asistido al plató en compañía de su marido Amin, que estos días ha aparecido en varios espacios de televisión denunciando el estado de los detenidos. Y ha relatado su experiencia asegurando que ''vi mi final, se me pasó toda la vida por la cabeza''.

Si bien, la entrevista se ha tensado en ciertos momentos cuando Nacho Abad ha centrado el foco en hablar del atentado del 7 de octubre y de Hamás. Sobre todo cuando Hanan Alcalde ha declarado que "no se puede saber si las violaciones a mujeres israelíes el 7 de octubre ocurrieron o no" por la manipulación del régimen sionista.

"Hay informes que dicen que no se puede confirmar y, en un contexto de genocidio, no doy credibilidad al sionismo", ha argumentado la activista "¿Entonces tú crees que no hubo violaciones?", le ha cuestionado Nacho Abad, poniéndola en una tesitura comprometida.

"Estás haciendo otra vez lo mismo", se ha quejado Amin, su pareja, que la semana pasada ya tuvo un fuerte rifirrafe con el presentador y le culpó de haber colocado a Hanan es una situación de mayor riesgo. "Yo no digo que no haya violaciones. Digo que existen dos relatos diferentes: las testigos que dicen que hubo violaciones y luego existen investigaciones que han dictaminado que no hay pruebas suficientes. Y en ese contexto, con dos relatos, si dicen que no hay genocidio, ¿cómo voy a creer el relato de un sionista que usa el bulo para justificar el genocidio?", ha replicado Hanan Alcalde. "No me creo nada de Israel", ha añadido.

Mientras tanto, Amin continuaba mostrando su malestar con el rumbo de la entrevista de Nacho Abad. "Es meterme en una encerrona", se ha quejado Hanan. "Yo solo te pregunto. ¿Te parece que te estoy haciendo una encerrona por preguntarte?", le ha rebatido el comunicador de 'En boca de todos'.

"Son preguntas que desde la organización hemos dicho que precisamente no vamos a contestar porque desviamos el foco de atención de las verdaderas víctimas, que son los palestinos (...) Lo que no quiero es que parezca que las vidas de los israelíes valen más que las de los palestinos. ¿Por qué no me preguntan por las vidas palestinas?", ha clamado Hanan Alcalde.

Acto seguido, Nacho le ha hecho una pregunta personal: "¿Por qué yo te parezco facha y este programa te parece facha?". Y la entrevistada no ha tenido remilgos: "Porque proyectasteis al final una violencia sobre mí, la violencia a la que fui sometida". Con estas palabras, ha responsabilizado al formato de Mediaset de agravar sus represalias por parte del ejército israelí.

"Me estás haciendo preguntas que en otros programas todos mis compañeros han pactado que están prohibidas. Demasiado solidaria soy porque las preguntas que yo te estoy contestando hoy ninguno de mis compañeros te las va a contestar. ¿Sabes por qué? Porque queremos centrar la atención solo en el genocidio, en las vidas palestinas", ha defendido Hanan Alcalde.

"¿Te sigo pareciendo un facha y este programa te sigue pareciendo facha?", ha reiterado Nacho Abad. Y Hanan ha sido tajante y atronadora: "Tú tienes un sesgo claramente de derechas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo estoy muy en contra de que en tu programa se una la criminalización con la inmigración que es lo que siempre veo y percibo".

A este indigesto palo se ha sumado la protesta de Amin, descontento con el enfoque de la entrevista: "Me vas a perdonar pero volvemos a lo mismo: no se ha hablado de los compañeros que siguen todavía allí y que siguen siendo objeto de tortura. Al final os quedáis siempre con el mismo tema y no se habla de lo que verdaderamente hay que hablar, que es que se sigue cometiendo un genocidio y que, mientras ellos estaban secuestrados, se han intensificado los bombardeos allí".