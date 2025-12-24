Sandra Sabatés confiesa la "incógnita" de trabajar con Wyoming y el "vértigo" de su cambio de registro en 'El Intermedio'

A pocos días de cumplir 14 años en 'El Intermedio', Sandra Sabatés se ha sincerado en una reciente entrevista sobre cómo es su día a día formando tándem con el Gran Wyoming en el espacio de La Sexta además de aclarar si compaginará su puesto en el programa con otros espacios de televisión. Así, la periodista ha recordado la situación más complicada que vivió con el presentador al mantener una conversación sin saber que estaban en pleno directo.

"Llevo casi 14 años en El Intermedio y desde el primer día he dicho que soy feliz aquí. Ahora mismo, además, compagino el programa con proyectos literarios y alguna colaboración con la radio. Los retos siempre son buenos", ha comenzado explicando la periodista sobre sus planes televisivos más allá del espacio de La Sexta, en el cual debutó en enero de 2012 tras la salida de Beatriz Montañez. Y respecto a cómo es trabajar con el Gran Wyoming admite que "es una incógnita, nunca sabes por dónde te puede salir".

Sandra Sabatés recuerda sus inicios en 'El Intermedio' al sustituir a Beatriz Montañez: "Me daba cierto vértigo"

Previamente, la catalana había pasado por 'La Sexta Noticias', y en su entrevista para El Mundo admite que formar tándem con el Gran Wyoming supuso un punto de inflexión en su trayectoria. "Suponía un reto profesional importante para mí, que pasaba de informativos a un programa de entretenimiento y ese cambio de registro me daba cierto vértigo, pero era mayor la ilusión por aprender, hacer algo diferente y formar parte de un programa que me encantaba", asegura Sandra Sabatés.

Así, la periodista no se corta al confesar una de las anécdotas más disparatadas del espacio de La Sexta. "Recuerdo, por ejemplo, un día que estábamos unos cuantos charlando delante de las cámaras antes del programa, no sabíamos que estábamos ya en directo, y Wyoming se puso a contarnos la receta de la cochinita pibil, que tuvo oportunidad de escuchar toda España", ha comenzado explicando la colaboradora de 'El Intermedio', recordando cómo una conversación entre amigos terminó formando parte de la emisión.

"También te digo que tuvimos suerte con que ese día le diera por la cocina porque nunca sabes con qué te puede sorprender". bromea Sandra Sabatés ante el citado medio, presumiendo de la complicidad que ella y el resto del equipo guardan con el presentador detrás de cámaras. "Tener una trayectoria tan dilatada y haberse convertido en un programa referente siendo lo más visto de la cadena, en cierto modo le avala, tiene un gran peso", explica sobre el éxito de 'El Intermedio'.

"Pero ya sabemos cómo funciona este medio y hay unos cuantos condicionantes, entre ellos las audiencias, que pueden hacer tambalear el proyecto de un día para otro. No hay nada asegurado, así que hacemos lo único que está en nuestras manos, intentar hacerlo lo mejor que podemos", advierte la catalana sobre los retos que afrontan diariamente para cumplir las expectativas de la audiencia.

"Este programa es historia de la televisión. Pocos pueden presumir de llevar 20 años en antena, así que este 2026, lo vamos a celebrar por todo lo alto", anuncia Sandra Sabatés sobre el importante aniversario que tienen por delante en el espacio de La Sexta. "Por un lado, se necesita paciencia y tiempo para que las cosas se vayan asentando y calen entre los espectadores, y por el otro, hay que renovarse continuamente para ofrecer cosas distintas y evitar que se agote. Ojalá que sigamos ahí, resistiendo y haciendo historia por muchos años más. ¡Larga vida a El Intermedio!", termina señalando.