Quién es hoy, jueves 30 de abril el invitado de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Sergio Dalma, 'La Revuelta' regresa este jueves con un invitado de alto nivel para cerrar la semana. David Broncano se reencontró con el intérprete en mitad de su nueva gira de conciertos con la que recorrerá España hasta febrero del próximo año, cuando celebre su última fecha en el Wizink Center de Madrid. Y el viejo amigo del programa puso el broche final a su visita con una aplaudida actuación en directo.

La visita del cantante se tradujo este miércoles en un 9.2% de share y 1.145.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 12.9% de share y 1.616.000 espectadores gracias a la visita de Manuel Carrasco. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' se conformó con un 9.1% de cuota de pantalla y 1.117.000 espectadores durante su tercera y última emisión de la semana en Telecinco.

Jordi Évole, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 30 de abril 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Borja Sémper, portavoz nacional del partido Popular, que acude al espacio de Antena 3 tras haber pasado los últimos meses recuperándose de su enfermedad para actualizar su estado de salud y su retorno a la política. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Jordi Évole.

El periodista, que ya acudió en más de una ocasión al espacio del humorista durante su etapa en Movistar Plus+, visitará por primera vez a David Broncano en TVE este jueves con motivo del estreno de 'Sidosa' en cines. El rostro de La Sexta se encuentra inmerso en la promoción de su nueva película documental protagonizada por Eduardo Casanova, que pretende servir como arma para combatir el estigma social que aún rodea al VIH en España.

Pese a ser uno de los rostros más destacados de Atresmedia, el presentador de 'Lo de Évole' prefiere evitar su cita promocional en 'El Hormiguero' para visitar por primera vez 'La Revuelta'. A su vez, el comunicador se sincerará sobre sus nuevos proyectos y las últimas entregas de la temporada de su programa de entrevista en La Sexta.