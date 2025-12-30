La actriz Norma Ruiz revela lo que se negó a hacer en las Campanadas de 'Yo Soy Bea' en Telecinco: "No todo vale"

La actriz Norma Ruiz sabe muy bien lo que es presentar las Campanadas de fin de año. Ella fue la encargada de despedir el 2006 y darle la bienvenida al 2007 en Telecinco. Lo hizo junto a Alejandro Tous y Ruth Núnez, sus compañeros de 'Yo Soy Bea', la serie que en aquel momento arrasaba en las tardes de la cadena.

La telenovela diaria alcanzó grandes cotas de audiencia, convirtiendo a sus protagonistas en fenómenos de masas. Sobre ese éxito ha hablado Norma Ruiz durante una entrevista concedida al podcast 'Cañas y barra' de 'eh!', donde también ha desvelado algo que ocurrió durante las Campanadas que presentó y que hasta el momento había callado.

Lo que peor llevó tanto ella como su compañera de reparto Ruth Núñez, quien se metió en el papel de la protagonista Bea, eran las peticiones que recibían de los programas de televisión. "Había algo que era complicado, porque la gente empezaba a verte y a llamarte para ir a los programas como personaje. Nos estamos equivocando: esto es un personaje", explica la actriz.

El 'plantón' de Norma Ruiz durante las Campanadas 2006 de Telecinco

A raíz de esto, Norma Ruiz explica una anécdota que sucedió durante las Campanadas de Telecinco, donde también tuvo que encarnar a su personaje de la ficción. Sin embargo, no solamente tuvieron que meterse en la piel de los personajes durante la retrasmisión de las Campanadas, sino también se lo pidieron en las conexiones en directo para los informativos de la cadena, algo totalmente surrealista, por lo que ella se negó a hacerlo.

"Me negué a hacer los telediarios como Bárbara, como personaje. Yo dije: 'No, no, no, yo no salgo'. Recibí presión, pero no lo hice y, hasta el día de hoy, no me arrepiento. Al productor, en un principio, no me insultó, pero no les gustó lo que hice. No todo vale. Yo la llamo la profesión de los ofendiditos, pero no te ofendas cuando te dicen que no o que no puede ser. Pero cuando es al revés, no puedes, no te dejan. Me ha pasado factura muchas veces", explica Norma Ruiz.

Ruth Núñez también lamentó lo ocurrido durante las Campanadas de 'Yo soy Bea'

Algo similar ya contó Ruth Núñez, Bea en la serie, hace unos meses en el podcast 'Con los pies en el cielo'. Aunque se mostró muy orgullosa de ser elegida por Telecinco para presentar las Campanadas del año 2006, lamenta que mientras sus compañeros lucieron sus mejores galas, a ella la obligaron a vestirse como su personaje. "Doy gracias de que contaran conmigo porque fue una cosa muy emocionante para mí, pero yo no podía ir mona. Teníamos a don Álvaro (Alejandro Tous), muy elegante, y a la Barbie (Norma Ruiz) teñida, y luego estaba yo, a la que le hicieron un vestido para la ocasión, con mis gafas y todo", explicó la actriz.

Además, reiteró lo que ahora ha contado su compañera, que los actores tenían un acuerdo con los altos mandos de la serie para no acudir a eventos públicos sin estar caracterizados como el personaje. Por tal motivo, ella no lo pasó nada bien, ya que se vio obligada a rechazar acudir a entregas de premios y grandes ceremonias durante tres años: "Hubo muchas cosas que no hice porque o iba disfrazada de Bea o no podía ir", lamenta Ruth Núñez.