"Súper horrible": Ruth Núñez revela cómo fue realmente trabajar en la serie 'Yo soy Bea' de Telecinco

En el año 2006 Telecinco decidió adaptar la exitosa telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea'. Así, estrenó con gran éxito de audiencias 'Yo soy Bea', protagonizada por Ruth Núñez y Alejandro Tous que, durante tres años y más de 700 capítulos triunfó en las tardes de la cadena.

Ruth Núñez fue la actriz encargada de dar vida a Beatriz Pérez Pinzón, una joven poco agraciada físicamente, pero muy inteligente y bondadosa. Sobre esa etapa en la que se convirtió en uno de los rostros más famosos de la televisión ha reflexionado la intérprete en el podcast 'Con los pies en el cielo', presentado por Ixi Ávila.

"Yo hice una serie de una persona fea, que era válida, pero que había que hacerla guapa para completar todo. El cambio se hacía, porque sino no estaba completa", empezó recordando. Sin embargo, su paso por la ficción diaria de Telecinco no fue un camino de rosas, sino que hubo momentos en que se la hizo muy cuesta arriba.

Y es que, según ha explicado, "había una cosa no escrita, pero acordada, como de que yo no podía estar en sitios públicos no caracterizada. Es que me parecía tan absurdo, porque yo había hecho más cosas y la gente ya sabía quién era yo". Cabe recordar que Ruth Núñez se hizo muy popular en nuestro país gracias a la serie juvenil 'Compañeros', emitida en Antena 3.

El calvario de Ruth Núñez durante la etapa de 'Yo soy Bea'

"El no hacer eso me privó, porque era una cosa pactada, y hubo un montón de cosas que no hice, como ir a premios. Todo cosas públicas, porque o iba disfrazada de Bea o no podía ir", asegura la actriz sobre cómo se sintió en aquella época. Y confiesa que es algo de lo que se arrepiente: "A día de hoy creo que me lo tendría que haber saltado".

De hecho, Ruth Núñez recuerda cuando le dieron la oportunidad de dar las Campanadas en Telecinco, pero caracterizada como su personaje de 'Yo soy Bea'. "Yo doy gracias de que contaran conmigo y de haberlas dado porque fue algo muy emocionante para mí, pero las hicimos en personaje por mí, porque yo no podía ir mona", lamenta.

"Teníamos al guapo (Alejandro Tous), que podía ir elegantemente vestido, luego teníamos a Bárbara (Norma Ruiz), que como ella era guapa fue vestidísima, y a mí me hicieron un vestido aposta con mis gafas... y lo hicimos en personaje. Teníamos a las bellezas y estaba yo", recuerda la malagueña sobre su experiencia como presentadora de las Campanadas 2006/2007.

"Es súper horrible. Perdón, es precioso, es que me da miedo hablar estas cosas. Me da miedo porque en realidad quedan muchas cosas por decir y por luchar", ha sentenciado la intérprete.