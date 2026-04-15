Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo 541 del jueves 16 de abril: Pelayo confiesa la verdad sobre Fina

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Beatriz le confiesa a Álvaro que Pelayo ha dado con su identidad y comparte con él el plan que tiene para evitar que Begoña descubra toda la verdad. En medio de su preocupación, Begoña sorprende a Beatriz al proponerla que se quede como niñera interna. Una propuesta que Gabriel se toma de la peor forma posible aunque no puede hacer nada para evitarlo.

Mientras, Marta presiona a Pelayo para que utilice a sus contactos para poder dar con el paradero de Fina. Ante las presiones, Pelayo le pide consejo a Darío sobre qué hacer y su pareja le anima a que confiese toda la verdad si no quiere tener problemas en un futuro.

Miguel sigue manteniendo distancias con su padre mientras Nieves y Pablo acuerdan guardar las apariencias sobre su matrimonio de cara a la galería para evitar escándalos que puedan terminar afectando a sus hijos. Paralelamente, Miguel sigue acercándose a Claudia compartiendo confidencias y mostrando gran complicidad entre ellos.

Asimismo, Salva trata de reconducir su relación con Claudia, pero ella le pide tiempo para poder olvidarse de su desengaño amoroso. Y tras descubrir que Mabel era consciente de los sentimientos que sentía Claudia hacia él se queda desconcertado. Por su lado, Álvaro y Gorito se reparten los beneficios de su primer reparto y ambos ven que el negocio está funcionando mejor de lo esperado y acuerdan seguir adelante con él pese a lo peligroso que es.

Tasio no asiste a la comida en su honor pues se queda consolando a Paula tras su último desencuentro con su ex novio y sus amigos dejando así plantados a Carmen y su padre. Y finalmente, tras una conversación con Andrés, Pelayo toma la decisión de sincerarse con Marta sobre lo que pasó con Fina.

Pelayo y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña no paraba de pensar en Andrés tras su confesión sobre su relación con Valentina y se mostraba descompuesta. Mientras, Julia utilizaba a Juanito para desahogarse sobre la situación que atraviesa con sus abuelos después de escuchar la carta que le escribió Damián para tratar de recuperarla. Y Begoña no dudaba en intervenir para aconsejar a su hija tratando de reconducir la situación.

En la fábrica, Carmen se mostraba exhausta y desbordada ante las exigencias de Brossard mientras tenía que seguir con los preparativos del homenaje a Tasio y terminaba pagándolo con Paula. Y en la cantina, Salva seguía intentando acercarse a Mabel, pero ella mantenía las distancias para evitar enfrentarse a sus sentimientos.

Nieves decidía dar un paso más allá y llamaba a Marisol para encararla por romper su matrimonio. Y Miguel intervenía para evitar que su madre siga poniéndose en evidencia. Tras ello, Miguel decidía quedarse en casa pero marcando distancias con su padre. Después, Nieves examinaba a Begoña y llegaba a la conclusión de que su malestar no es físico sino emocional. Y la enfermera terminaba abriéndose en canal con Nieves sobre su relación con Andrés.

Julia decidía perdonar a Digna aunque sigue sin querer saber nada de Damián. Por su parte, Pelayo no dudaba en encarar a Beatriz por sus mentiras y al verse contra las cuerdas, le pedía que le deje a ella explicar toda la situación a Begoña. Paralelamente, Gabriel le exigía a Beatriz que le entregue el certificado de su matrimonio pero ella se negaba porque es su única baza para seguir amenazándole.

Marta se quedaba en shock al descubrir una fotografía en un periódico mexicano pues está convencida de que es Fina quién la ha hecho. Y no dudaba en comenzar a buscarla provocando que Pelayo se pusiera nervioso pues sabe que como dé con la verdad destruirá su vida completamente.