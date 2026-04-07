Atresmedia anuncia cuándo se reanudará 'Lo de Évole' en la programación de La Sexta tras su paréntesis

Fernando Tejero es uno de los actores más queridos de nuestro país, aunque muy hermético con su vida privada, poco se conoce de él. El intérprete andaluz será el protagonista de la próxima entrega de 'Lo de Évole', que regresará el domingo 12 de abril a La Sexta tras dos semanas de parón por la Semana Santa.

En la promo que ya ha lanzado el programa, se muestra un avance de lo que podremos ver en seis días. En el vídeo aparecen Fernando Tejero y Jordi Évole buscando un lugar para poder charlar tranquilamente. Por ello, el presentador no duda en llamar al telefonillo de distintas casas para ver si, alguno de sus ocupantes, les deja su hogar para realizar la entrevista.

"Esto es un domicilio particular. ¿Vamos a pedir el favor de si nos dejan grabar en un piso?", pregunta, incrédulo, el recordado Emilio de 'Aquí no hay quien viva'. A lo que el presentador de 'Lo de Évole' contesta, sin reparos: "Sí". Tras varios intentos, finalmente logran que una señora les deje su casa. Durante la charla, ambos hablan de todo un poco, desde la infancia del actor hasta la política actual.

"Yo creo que los personajes que tú has ido haciendo caen muy bien", le comenta el conductor de 'Lo de Évole'. "Porque son siempre perdedores", opina, entre risas, Fernando Tejero. El éxito de 'Aquí no hay quien viva', le pilló totalmente por sorpresa, como así recordó el comunicador catalán: "A ti el éxito te llega de golpe". Algo que él reconoce: "Uno no está preparado para eso, ni me imaginaba el alcance mediático, que yo no podía salir a la calle".

"¿Te llegó a cambiar el carácter, el hecho de tener esa fama?", quiso saber Évole. El actor explica que "yo a mi familia les tuve que sentar y decir: 'sigo siendo yo'". El presentador también sacó a relucir la edad del andaluz: "¿Tú tienes 60 años?". Él así lo confirmó, e incluso bromeó con el asunto: "No pasa como con Brad Pitt que tiene 60 años y todo el mundo dice que está muy bien".

La dura infancia de Fernando Tejero: "Mis padres y mis hermanos eran desconocidos"

"¿Tú te acuerdas del día que ganas el Goya?", le preguntó en otro momento de la entrevista Jordi Évole. Con total sinceridad, y entre risas, Fernando Tejero confiesa que no del todo: "A medias, porque iba de lexatines hasta el culo". El presentador también ahondó un poco en la infancia de su invitado, marcada por su mala relación con sus padres y sus hermanos: "Mi tía, cuando me portaba mal me decía, 'con tus padres te vas' y para mí eso era terrorífico", reconoce.

"Para mí mis padres y mis hermanos eran desconocidos. Yo era la oveja negra de la familia, pero yo considero que no, que era la oveja blanca de la familia", asegura. Una de las cosas que peor llevó en su vida fue tener que fingir que no era homosexual. Algo que le ha acarreado consecuencias: "Yo tengo la voz grave de forzarla, porque yo no quería ser homosexual". "Igual ese es el primer papel de tu vida", le comenta el conductor de 'Lo de Évole'. "Sin ninguna duda", sentencia Fernando Tejero.

También hubo tiempo para hablar de política. "A mí me da la sensación de que ahora no hay tanto posicionamiento político del mundo de la cultura", opinó el catalán. Según el actor, el motivo es que "hay miedo". "Pero ¿a qué?", quiso saber el presentador. "A no trabajar, quizá", respondió el entrevistado, quien reconoce que "yo no tengo Twitter porque me vino grande". "¿Qué pusiste?”, le preguntó Jordi Évole. "'Soy maricón y el que me falta el respeto que me coma el rabo'", desveló Tejero, dejando claro que "no me arrepiento".