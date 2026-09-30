'La Promesa', avance del capítulo especial de esta noche en RTVE: La boda de Ángela y Curro salta por los aires y la expulsión de Pía

Este miércoles es el gran día de 'La Promesa' en TVE. Tras la emisión del capítulo 917 en su horario original en la tarde, La 1 tiene preparada una noche muy especial con "el acontecimiento del año": la esperada boda de Curro y Ángela.

Así, este miércoles la cadena ofrece doble episodio en el prime time justo después de 'La Revuelta'. En dichos episodios, Alonso advierte a Leocadia que Curro no ha dormido en palacio y que no aparece por ninguna parte poniendo así en jaque su boda.

Simona estalla contra Candela al comprobar que la comida para el convite no está en condiciones porque no cerró la fresquera tal y como ella le pidió. La cocinera no duda en señalar a su compañera y da por hecho que ambas serán despedidas por este desastre a tan solo unas horas del enlace.

Mientras, Samuel asegura ante María Fernández que no es digno de oficiar la ceremonia entre Curro y Ángela después de haber pasado la noche con ella. Asimismo, le confiesa que tiene miedo de hacerlo mal y de no estar a la altura de lo que ella se merece y que por eso no puede ser el cura que case a la pareja.

Leocadia pide hablar con su hija para ponerle al corriente de la desaparición de Curro mientras Alonso revela lo sucedido a toda la familia y Lorenzo sostiene que no tiene sentido ir a la iglesia si el novio no aparece. Pero Máximo se enfrenta a él y a Ciro para dejar claro que tanto a él como a Alonso no les importa lo que piensen.

Ballesteros saca todo su carácter con Julio y le reprende: por una vez tendrá que callarse y obedecer porque son él y las cocineras quienes están al mando del servicio.

A las puertas de la iglesia, Jacobo confiesa a Martina la única solución para arreglar el entuerto en el que se encuentran: ¡deben contraer matrimonio! Convertirse en marido y mujer le liberaría de tener que casarse con una mujer a la que no ama solo por salvar a su hermano.

Finalmente, Curro se presenta en la iglesia y se encara con Pía tras leer la nota que escribió confesando que fue Leocadia quien mató a Jana. El novio le cuestiona a su madrina desde cuándo sabe toda la verdad. La doncella arranca a llorar. El joven no duda y echa a Pía de La Promesa: "Eres la mayor decepción de mi vida".

Tras esta gran discusión, entra en la iglesia y espera ansioso la llegada de Ángela. Samuel oficia una emotiva homilía que llega al corazón no solo de los novios, sino de toda la familia Luján. Cuando llega el momento del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de odio, choca con la de Leocadia y el joven se bloquea. Permanece callado, sin responder a la gran pregunta.

Ángela no entiende qué le está ocurriendo. Manuel, ajeno totalmente a lo que está pasando en la cabeza de Curro, no comprende su silencio. El tiempo se suspende. Parece que Curro no puede aceptar casarse con la hija de la asesina de Jana. ¿Cómo reaccionará? ¿Se enfrentará a la señora de Figueroa? ¿Se casará con Ángela? ¿Le confesará toda la verdad?

Resumen del capítulo 917 de 'La Promesa' emitido en la tarde de este miércoles 30 de septiembre

Máximo cuestiona a Leocadia el porqué Ángela todavía no ha anunciado a bombo y platillo que va a ser el padrino de su boda y ella le hace ver que convencer a su hija lleva su tiempo. Por su parte, Jacobo reúne a Martina y Adriano para preguntarle a su mujer si quiere que vaya a la boda de Curro y Ángela, o si prefiere que se ausente.

Entre tanto, Samuel se enfrenta con Pía y paga con ella su frustración tras pasar la noche con María Fernández. El cura le dice que si tiene sus dudas con respecto a ser la madrina de Curro que lo hable con él, y que bastante tiene él con la misa. Después, María Fernández le hace ver que no puede actuar así con todo el mundo por sus problemas personales.

Por otra parte, Lorenzo insiste a Ciro para que aproveche la boda de Curro y Ángela para conseguir que Manuel firme, y él le deja claro que sabe lo que tiene que hacer. Además, le desafía a que sea él quien se baje al fango si considera que su actitud no es la adecuada. Paralelamente, Ciro se enfrenta con Julieta y le prohíbe que siga haciendo de maestra, dejándole claro que su deber como esposo es tenerla controlada para que no dé motivos de escándalo, después de no haber dormido en su alcoba.

Curro le compra un collar a Pía para que se lo ponga en la boda y al ir a dejárselo a su alcoba junto a una nota descubre precisamente la carta que escribió el ama de llaves confesando toda la verdad sobre la muerte de Jana y que fue Leocadia quién acabó con su vida.