Nacho Abad clama rectificar al presidente de RTVE tras denunciar la agresión al equipo de 'Código 10' en la acampada de Sol

Nacho Abad ha estallado este martes en 'Código 10' al condenar la agresión que sufrió su equipo durante la cobertura de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. El presentador de Cuatro ha cuestionado el trasfondo de la histórica asentada, llegando a señalar incluso a RTVE, de la que espera una "rectificación" tras informar que el desalojo de los manifestantes fue pacífico.

"Me llevan los diablos. Me llevan los putos diablos. Y se lo voy a decir bien clarito: a los cámaras de 'Código 10' no se les toca, a los periodistas de 'Código 10' no se les pega ni se les patea. No lo vamos a tolerar y lo vamos a denunciar las veces que haga falta", ha sentenciado el presentador junto a David Alemán antes de repasar las imágenes del incidente durante el desalojo de Sol.

Nacho Abad denuncia la agresión al equipo de 'Código 10' en Cuatro en la Puerta del Sol: "Aquí compañeros somos todos"

Así, Nacho Abad no ha dudado en denunciar el desamparo que han vivido tras este episodio de violencia. "No he oído a ningún ministro del Gobierno criticar la barbaridad que pasó el otro día al lado de la Puerta del Sol. A los que queréis reivindicar, con razón o sin ella, de forma pacífica: Olé por vosotros, pero echad a la calle a estos violentos", ha sentenciado el comunicador.

Un equipo de nuestro programa es brutalmente agredido mientras grababa. Empujones, puñetazos y una cámara reventada contra el suelo y robada.



🔴 #Codigo10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

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A su vez, el rostro de Cuatro ha reiterado que todos los agresores que aparecen en las imágenes están "identificados" y que el material se encuentra "en manos de la Policía" en estos momentos. "Agreden, destrozan y roban. ¿Qué tiene que ver esto con la defensa de una vivienda digna?", terminaba señalando la voz en off de la pieza que mostraba la agresión al equipo del programa.

"Espero que hoy mismo le echen de la acampada de la Puerta del Sol. Y a la ladrona, también", ha señalado Nacho Abad haciendo referencia a los dos agresores, insistiendo en la necesidad de que los ministros "condenen esta violencia". Y a su vez, no ha dudado en lanzar un recado dirigido a RTVE y su presidente José Pablo López. "José Pablo, una presentadora tuya y un reportero tuyo han dicho que esto ha sido un desalojo pacífico. Cinco veces dijeron que esto fue un desalojo pacífico. Espero una rectificación mañana desde TVE porque si no entonces seréis un bulo", ha señalado.

"Y ya con esto termino porque no quiero guerritas: cuando han salido los de TVE a las manifestaciones de Ceuta y han tenido dificultades para hacer su trabajo lo he denunciado. Lo he denunciado y lo pienso seguir haciendo, pero aquí compañeros somos todos", terminaba explicando Nacho Abad antes de que su compañero, David Alemán, tomase también la palabra para condenar lo sucedido.

"Es indignante. Están reivindicando derechos, y el derecho a la información es fundamental y hay que respetarlo. No se puede agredir a los periodistas que están haciendo su trabajo", ha terminado sentenciando el copresentador de 'Código 10' suscribiendo las palabras de Abad.