El revolucionario fichaje de 'Supervivientes All Stars 2026': El reality recluta a un mítico rostro de 'GH' desaparecido en TV

El próximo jueves, 3 de septiembre, Telecinco estrenará la tercera edición de 'Supervivientes All Stars'. Como viene siendo habitual, la cadena va confirmando poco a poco los concursantes que formarán parte de uno de sus realities estrella. Este sábado, 29 de agosto, ha anunciado al quinto participante que se tirará desde el helicóptero.

Se trata de una mítica exconcursante de 'Gran Hermano': Almudena Martínez, más conocida como Chiqui. La murciana se une así a una lista que ya cuenta con grandes fichajes. Por el momento, los cuatro concursantes confirmados por Telecinco son: el rapero Arkano; la colaboradora Rosa Benito; el modelo y marido de Isa Pantoja, Asraf Beno y la infuencer e hija de Raquel Bollo, Alma Bollo. Aunque según avanza verTele, también estará Albert Barranco, aunque por el momento no es oficial.

La participación de Chiqui en 'Supervivientes All Stars' ha sido una gran sorpresa. La murciana saltó a la fama gracias a su paso por 'GH 10', donde quedó en tercera posición, por detrás de Orlando Breyner e Iván Madrazo. Dos años después, participó en 'Gran Hermano: El Reencuentro'. Aunque la carrera televisiva de Chiqui no se reduce a los realities, ya que también fue reportera de 'Sálvame' y se sentó en varias ocasiones en el 'Deluxe'.

Uno de los requisitos para ser concursante de 'Supervivientes All Star' es haber participado en el 'Supervivientes' normal. Y así fue en su caso. La televisiva participó en la edición del 2014, donde aguantó 64 días en Honduras, quedándose a las puertas de la final. Tras aquella experiencia, la joven desapareció de la televisión y, dando un cambio radical a su vida, empezó a trabajar en un concesionario de coches. Ahora, 12 años después, Chiqui volverá a la isla y, con ello, también a la pequeña pantalla.

Alma Bollo y Asraf Beno se reencontrarán en 'Supervivientes All Stars'

Esta edición de 'Supervivientes All Stars' promete darnos grandes momentazos. Y es que contará con dos concursantes que fueron enemigos en 'Supervivientes 2023': Asraf Beno y Alma Bollo. La hija de Raquel Bollo regresará a Honduras en solitario, tras haber participado en el año 2023 junto a su hermano, Manuel Cortés, convirtiéndose en la décima expulsada de la edición. Pese a los problemas de salud que arrastró a raíz de su paso por la isla, la joven ha decidido darse una nueva oportunidad.

Poco después de confirmar el fichaje de Alma Bollo, el programa 'De lunes a viernes' anunciaba el de Asraf Beno. El marido de Isa Pantoja regresará así a un reality tras haber participado junto a su mujer en 'DecoMasters' en TVE. En 'Supervivientes 2023', el modelo quedó cuarto finalista y tuvo varios encontronazos con Alma Bollo, con la que ahora, tres años después, volverá a coincidir.