'De Viernes' sufre un importante tijeretazo en su duración desde esta semana y anuncia su nuevo horario en Telecinco

'De Viernes' sufrirá desde esta semana un importante recorte en su duración después de que Telecinco haya decidido emitir 'First Dates' en access prime time. Así, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona estrenará nuevo horario desde este viernes 18 de septiembre.

Y es que aunque habitualmente la noche de los viernes era de las pocas que no contaba con un access prime time como el resto de los días, Mediaset ha decidido trasladar su fórmula diaria a la quinta noche de la semana tanto en Cuatro como en Telecinco desde esta semana.

Así, mientras Cuatro apostará por mantener 'Horizonte' en la noche de los viernes con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores, Telecinco hará lo propio y ofrecerá nuevas entregas de 'First Dates' con Carlos Sobera a partir de las 21:50 horas obligando así a retrasar el comienzo de 'De Viernes'.

De hecho, Telecinco ya confirma cómo quedará configurada su parrilla de los viernes. "Cambiamos de horario. A partir de esta semana 'De Viernes' empieza a las 22:55 horas justo después de 'First Dates'", anuncia la cuenta oficial del programa producido por Mandarina en su cuenta de "X". De esta manera, el programa pasará de durar de cuatro a tres horas.

Un cambio de horario para 'De Viernes' que coincide con el estreno de la nueva edición de 'La Voz' en Antena 3 y también al lanzamiento de la docuserie 'Lorca, las horas perdidas' en La 1 justo después de 'Los archivos secretos del NO-DO' dentro del nuevo bloque temático "Lo hacemos público".

¡Cambiamos de horario! ⏰



A partir de esta semana, ¡De Viernes! empieza a las 22:55, justo después de First Dates.



📺 Te esperamos en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta.

🪩 #DeViernes pic.twitter.com/nddLb7LVgs — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 16, 2026

Asimismo, este "tijeretazo" a 'De Viernes' supone un nuevo mazazo para el equipo después de que Mediaset decidiera también cancelar definitivamente la apuesta de 'De lunes a viernes' en las tardes de la cadena a pesar de que estaba mejorando sus datos y de que anotaba cifras superiores a 'El verano se mueve', el programa de Ion Aramendi que si que ha conseguido la renovación en la sobremesa formando tándem con 'El diario de Jorge' y los concursos ('Rueda la letra' y 'Allá tú').