TVE fija el estreno del documental sobre el asesinato de Lorca en el franquismo con un cambio de programación inédito

Tras arrancar el pasado viernes el bloque temático "Lo hacemos público" con la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO', RTVE seguirá apostando por contenido de servicio público en la noche de los viernes y esta semana estrenará la serie documental 'Lorca, las horas perdidas' sobre el asesinato de Federico García Lorca.

Así, TVE busca dar continuidad a esta marca de divulgación y servicio público con diferentes formatos históricos en torno al franquismo y la guerra civil. Lo hace además después de que 'Los archivos secretos del NO-DO' anotaran el pasado viernes un buen 10,4% y 972.000 espectadores. Un dato que llevó a que consiguiera el mejor estreno de un producto en viernes en La 1 desde hace ocho años desde la llegada de 'El paisano' con Pablo Chiapella en mayo de 2018.

Un apuesta insólita por parte de RTVE en la noche de los viernes con la que la cadena pública pretende competir a partir de las 22:00 horas contra el regreso de 'La Voz' a Antena 3 así como a 'El Blockbuster' de Cuatro, a 'De Viernes', que desde esta semana reducirá su duración en Telecinco tras ofrecer previamente 'First Dates' y a 'Equipo de investigación' en La Sexta.

'Lorca, las horas perdidas' se estrenará justo después de un nuevo episodio de 'Los archivos secretos del NO-DO'. Y posteriormente a este trabajo documental, que reconstruye a modo de true crime las últimas horas de vida del creador de 'La casa de Bernarda Alba' o 'Yerma', llegarán otros proyectos como 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible' y '¡Cuánta guerra!'.

#LoHacemosPúblico | Imágenes ocultas, historias borradas...



Este viernes, 18 de septiembre, a partir de las 22h en @La1_tve:



🎞️ #SecretosDelNODO, mejor estreno para La 1 en viernes en 8 años, desde el estreno de 'El paisano' con Pablo Chiapella en mayo de 2018.



🎞️ Y después,… pic.twitter.com/rmMfLz4ap3 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 15, 2026

Así es 'Lorca, las horas perdidas'

Ángel Ruiz en 'Lorca, las horas perdidas'

Noventa años después del asesinato de Federico García Lorca, 'Lorca, las horas perdidas' arrojará luz sobre alguna de las incógnitas que siguen abiertas y responderá a preguntas como las siguientes: ¿Cómo fueron los últimos días de Federico García Lorca? ¿Quiénes participaron en su detención? ¿Cómo se produjo su asesinato? ¿Qué día y a qué hora? ¿Quién fue su ejecutor? ¿Por qué se asesinó al poeta? ¿Cómo se justificó su muerte?

Además, esta docuserie reconstruye en clave de true crime uno de los episodios más enigmáticos de la historia contemporánea española. A través de una exhaustiva labor de documentación, testimonios de historiadores e investigadores, recreaciones y material de archivo, reconstruye los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, y analiza las hipótesis y preguntas que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta.

El actor Ángel Ruiz da vida a Federico García Lorca en las recreaciones del documental. Con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, Ruiz ha participado en destacadas producciones de RTVE donde también ha interpretado al poeta granadino en las series 'El Ministerio del Tiempo' y 'Ena'.

El documental cuenta con la participación de investigadores, historiadores y destacadas personalidades de la cultura, como Ian Gibson, Joaquín Sabina, Paula Ortiz, Benjamín Prado, Víctor Clavijo o Israel Fernández.

'Lorca, las horas perdidas', producido por RTVE en colaboración con El Rugido Producciones , trata de acercar al gran público una investigación que trasciende la figura del escritor para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil.