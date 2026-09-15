Exclusiva: 'El programa de Ana Rosa' roba un veterano colaborador a 'Espejo Público' para reforzar su mesa política en Telecinco

'El programa de Ana Rosa' continúa engrosando su ya amplio elenco de colaboradores en las mañanas de Telecinco y, ahora, dentro de los nuevos fichajes que se han cerrado para la nueva temporada, se ha consumado un destacado robo a la competencia directa, 'Espejo Público' con Susanna Griso.

Tal y como ha podido conocer El Televisero en exclusiva, Álvaro Nieto, periodista, analista político y director del diario The Objective, se incorporará próximamente a la tertulia matinal con Ana Rosa Quintana. Su participación se sustanciará a partir de la última semana de septiembre según ha sabido también este portal.

El salto a Telecinco y, particularmente, al magacín de Ana Rosa, la máxima adversaria de Susanna Griso en la batalla por la audiencia de las televisiones privadas, implicará su salida de 'Espejo Público', donde los espectadores han podido verle hasta la pasada semana. En cambio, su colaboración en el espacio matutino producido por Unicorn Content será incompatible con su continuidad en el formato de Antena 3.

Con todo, el periodista jiennense, que se había consolidado como tertuliano asiduo de Griso en los últimos cinco años, coincidiendo con su etapa como director del mencionado medio digital, cambiará la mesa de análisis político del programa de Atresmedia por la comandada por Ana Rosa Quintana en Mediaset.

Álvaro Nieto en 'Espejo Público'

La integración de Álvaro Nieto en el equipo de 'El programa de AR' se suma a las recientes incorporaciones de Federico Jiménez Losantos, nueva cara de la sección 'La Firma'; de Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid; Isaac Blasco, subdirector de Vozpópuli; y Soraya Rodríguez, abogada, exmiembro del Parlamento Europeo y exportavoz parlamentaria del PSOE.

Nieto se unirá a una mesa política formada por figuras ya veteranas de 'AR' como Fernando Garea, Eduardo Inda, Fernando Berlín, Antonio Caño, Alberto Sotillos, Guillermo Lerma, Arturo Criado, Antonio Naranjo, Irene Dorta, Rodolfo Irago, Esther Esteban, Pilar Santos, María Claver, Carlos Cuesta, Estefania Molina, José Luis Pérez, Pilar Gómez, Javier Casqueiro, José María Olmo, Ketty Garat, Ángela Martialay, Juanma Lamet, Esteban Urreiztieta o Alejandro Entrambasaguas.