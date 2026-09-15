Imanol Arias responde alto y claro a las cuestionadas palabras de María Galiana sobre 'Cuéntame' y da en la clave

Las reacciones a las controvertidas declaraciones de María Galiana sobre su papel en 'Cuéntame cómo pasó' no han tardado en llegar, empezando por su compañero de escena y familia en la ficción Imanol Arias. El actor se ha referido a las discutidas palabras de quien interpretó a la abuela Herminia durante 22 años en la popular serie de TVE, asegurando que a la veterana intérprete "no le gustan las series" y quitando hierro al asunto durante un encuentro con la prensa.

"Los 22 que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaban nada. La abuela, ¡vaya un papel! Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. ¡Madre mía! Qué ajeno a mi personalidad", ha llegado a asegurar María Galiana en una reciente entrevista para EFE, desatando la polémica entre los seguidores de la serie, que vivieron con emoción su despedida a finales de 2023.

Imanol Arias reacciona a las declaraciones de María Galiana sobra 'Cuéntame': "No le gustan las series"

Y durante la presentación de la nueva temporada del Teatro la Latina, Imanol Arias, que también estuvo al frente de la ficción durante sus 22 años de emisiones, ha reaccionado ante los medios a las palabras de la que fue su compañera. "Yo sé lo que me ha dicho María, a ella no le gustan las series, le gusta el tenis. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1", ha bromeado el actor ante los micrófonos de GTres.

"Si no le gustan las series pues tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella", se ha limitado a señalar el marido de Ana Duato en la ficción, restando importancia a las palabras de la abuela de la familia Alcántara, con la que ha seguido en contacto tras el final de la serie.

En ese sentido, Imanol Arias ha celebrado que María Galiana pueda expresar su opinión y lo que siente con total libertad. "En cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea. Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le de la gana un poquito también", ha señalado sin extenderse más sobre el "desprecio" de la actriz a la popular ficción de TVE.