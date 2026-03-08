Imanol Arias confirma el regreso de 'Cuéntame cómo pasó' a RTVE tres años después y avanza la fecha del rodaje

Hace un mes, Ana Duato sorprendía a todos al anunciar la vuelta de 'Cuéntame cómo pasó' con dos capítulos especiales para conmemorar el 25 aniversario de la serie de TVE. Desde entonces nada se ha vuelto a saber sobre este proyecto pues desde la cadena pública siguen sin manifestarse.

También otros actores como Pablo Rivero (Toni) han asegurado no tener noticias sobre el regreso de la serie más longeva de nuestro país. O Elena Rivera (Karina) fue mucho más allá al confesar en un podcast que para ella no tiene ningún sentido que vuelva la ficción tras el buen final que se le dio en 2023.

Ahora ha sido Imanol Arias el que ha dado más detalles sobre este regreso en una entrevista para Las Provincias con motivo de su nueva obra de teatro, 'Mejor no decirlo', con la que se encuentra de gira en Valencia hasta el próximo 15 de marzo.

Al preguntarle por estos dos episodios especiales de 'Cuéntame' que se rodarán el próximo verano según el citado medio, Imanol Arias asegura que "es como un cierre". "Los distribuidores y la propia cadena querían conmemorar el final para una serie tan larga", recalca sobre los motivos por los que la serie regresará a nuestras vidas tres años después de su final.

"No tengo ningún material todavía, pero sí fechas aproximadas. Es una manera de deshacer la casa, de poner el broche final", sentencia al respecto sin dar más pistas de lo que nos espera en estos dos episodios.

La trama del regreso de 'Cuéntame cómo pasó'

Mercedes y Antonio en el primer capítulo de la última temporada de 'Cuéntame'.

Por otro lado, Formula TV revelaba hace unos días la trama que vertebrará estos dos episodios especiales de la serie producida por Ganga. Así, estos dos nuevos capítulos se ubicarían justo después de la muerte de Herminia y los atentados del 11 de septiembre de 2001 con los que concluyó la ficción el 29 de noviembre de 2023.

Tras el duro golpe de la muerte de su madre, Mercedes (Ana Duato) decide junto a Antonio (Imanol Arias) quedarse a vivir en Sagrillas. Aunque regresan a San Genaro con la intención de poner en venta el piso y ese regreso al barrio les hace reflexionar y cambiar su idea de marcharse al pueblo definitivamente.