Ana Duato anuncia por sorpresa la vuelta de 'Cuéntame cómo pasó' con nuevos capítulos ante sus 25 años

Bombazo completamente inesperado. Dos años después del final de 'Cuéntame cómo pasó', Ana Duato ha revelado que la serie regresará a nuestras vidas este año con dos capítulos muy especiales para celebrar el 25 aniversario de la ficción creada por Miguel Ángel Bernardeau.

Y es que en 2026 se cumplen 25 años del estreno de 'Cuéntame cómo pasó' el 13 de septiembre de 2001. Ahora, dos años después de que en noviembre de 2023 dijéramos adiós a los Alcántara, la familia más famosa de la televisión volverá a nuestras vidas.

Cabe decir que hace unos meses ya se habló de la posible vuelta de 'Cuéntame cómo pasó' con una película. Pero finalmente parece que Ganga Producciones ha conseguido llegar a un acuerdo con TVE para grabar dos episodios especiales de la ficción.

Por ahora se desconocen los detalles sobre este regreso y sobre si estará todo el reparto de la ficción encabezado por Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Ricardo Gómez y Carmen Climent, entre otros. Tampoco se sabe en qué época estarán ambientados y si será justo después del final de la serie que concluyó en 2001 o si nos trasladará a otra época.

Ana Duato confiesa el regreso de 'Cuéntame'

Ha sido Ana Duato la que ha soltado la bomba al ser preguntada por Europa Press por Imanol Arias tras haberse casado recientemente y haberse conocido que va a ser abuelo. "Es parte de mi familia, son muchos años juntos, muy contenta por todo, por verle feliz y sobre todo que tenemos ahí un proyecto", empieza diciendo.

Tras ello, la actriz que dio vida a Mercedes Fernández durante las 23 temporadas de 'Cuéntame cómo pasó' da más detalles sobre este regreso. "Dos capítulos que son homenaje a 25 años, este septiembre hace 25 años que estrenamos 'Cuéntame' y creo que es un homenaje muy bonito para los espectadores y para todos nosotros", añade.