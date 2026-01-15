Pablo Rivero desvela lo que vivió en el rodaje de 'Cuéntame' y el motivo de su marcha: "Se me caía el pelo del estrés"

El actor y escritor Pablo Rivero ha reaparecido el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Lo ha hecho para profundizar en su nueva vida tras el final de 'Cuéntame cómo pasó' y presentar su nueva novela, 'La canguro', pero también ha hablado largo y tendido sobre sus inicios en la histórica serie de RTVE, que tuvo que abandonar durante una temporada para dedicarse a su otra gran pasión: la escritura.

'No volveré a tener miedo' fue su primera novela. Salió a la venta en 2017 y se trataba de un thriller psicológico que supuso su debut en el mundo de la literatura. Aunque tantas horas de escritura acabaron pasándole factura, tal y como ha reconocido a Sonsoles Ónega: "Pusimos un calendario de un año. Pasé tantas horas sentado que tuve una hernia discal y no pude hacer ni la obra, casi me operan. No podía estar de pie".

Para poder centrarse en su novela, Pablo Rivero se vio obligado a decir adiós a 'Cuéntame' en febrero de 2016. Nunca antes había hablado del verdadero motivo por el que decidió abandonar la exitosa serie de TVE: "Entre los motivos estaba que iba a escribir esa primera novela. Tenía también una función, 'Numancia', y coincidió que tenía unas tramas muy bestias y lloraba en cada escena. Necesitaba ese tiempo".

Pablo Rivero recuerda sus inicios en 'Cuéntame': "Se me caía el pelo del estrés"

Tras hablar con la editorial, se vio capaz de dar el paso de marcharse durante una temporada de la ficción histórica, donde daba vida a Toni Alcántara, el hijo mediano de Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato). Al igual que su 'hermano' Ricardo Gómez (Carlitos), Pablo Rivero creció frente a las cámaras. Llegó en el año 2001 y se marchó en el 2023. Así lo recuerda él: "El Pablo que entró era un crio, en la escuela y estudiando periodismo. Recuerdo estar muy estresado porque era un intensivo de mil horas, más las 16 de la serie. Se me caía el pelo del estrés".

Aunque, a día de hoy, está muy orgulloso de su paso por 'Cuéntame' y de que el público le recuerde como el hijo de Imanol Arias y Ana Duato: "Me siento muy afortunado. Con mucha honra. Siempre lo he dicho, cuando me preguntaban si iba a estar mucho más tiempo… ¡es que era mi casa!". De esta forma, el actor deja claro que los Alcántara eran una familia tanto dentro como fuera del set de rodaje.

También confesó a Sonsoles Ónega cuál es el tema recurrente en todas sus novelas: "Escribo mucho sobre la paternidad y el conflicto porque creo que no hay respuesta. A los padres es lo que más nos aterra, es lo que me inquieta". En 'La canguro', Pablo Rivero explica que "una de las cosas que hablo es la doble moral. La protagonista pone unas normas y es lo perfectos que queremos ser con los hijos. He tirado de cosas que reconozco. Soy perfeccionista y de lo que hablo en el libro es de saber delegar".

Además, contó en el programa de Antena 3 que ha podido experimentar de primera mano algunos acontecimientos relacionados con el libro. "Una parte de la novela transcurre en el parque de El Retiro de Madrid y el jueves tuve la suerte de vivir junto a un grupo de apasionados de la lectura una experiencia increíble", ha explicado el actor y escritor. Su deseo para el 2026 es que "esta historia atrape a muchos lectores, que os mantenga en vilo y os emocione en las muchas firmas que vienen y que os contaré dentro de poco", compartía él mismo en sus redes sociales.

Paralelamente, en una entrevista para Yotele, Pablo Rivero ha actualizado en qué punto está la futura película de 'Cuéntame'. Tal y como se filtró hace casi un año, Squirrel Media estaba trabajando en una secuela cinematográfica de 'Cuéntame cómo pasó' después de adquirir Grupo Ganga, la productora de Miguel Ángel Bernardeau, el creador de la ficción de TVE protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, de la que no hay confirmación de que haya recibido luz verde ni está claro si saldrá definitivamente adelante.

En este sentido, Rivero ha sido muy rotundo ante esta hipotética producción que continuaría la serie en forma de largometraje, como ha ocurrido con otra icónica ficción como 'Aída': "He oído rumores, pero no tengo ninguna noticia concreta. Igual está en manos de la productora o en una fase muy inicial. Yo no sé nada".