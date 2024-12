Pablo Rivero, Toni en 'Cuéntame', revela el precio pagado por la serie: "Ahora me doy cuenta"

Ha pasado un año desde que dijimos adiós a la serie más longeva de la televisión en España pero el recuerdo de 'Cuéntame cómo pasó' sigue estando muy presente. Uno de sus protagonistas, Pablo Rivero, ha concedido una entrevista en El Español con motivo de la gira de "La importancia de llamarse Ernesto" y de la promoción de su nueva novela "La matriarca".

En todas sus novelas, Pablo Rivero habla de problemas sociales y en La matriarca no ha sido menos. En este caso, el actor y escritor denuncia situaciones que sufren las personas mayores, como las llamadas constantes de supuestas compañías tratando de estafarles, así como las bajas pensiones o la falta de atención presencial en bancos y diferentes administraciones.

"Lo que busco es construir el terror con los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Y de ahí surge La Matriarca, de cosas que me dan miedo a mí: cualquiera que tenga mis datos, sabe dónde vivo y lo que puedo hacer. Yo creo que esta es la novela más costumbrista y con la que más gente se va a identificar, porque está hecha de conflictos familiares y vecinales. Es la que más tiene de Cuéntame, porque es muy familiar, de conflictos, de relaciones", asegura Pablo Rivero en la citada entrevista.

Al preguntarle sobre si cree que 'Cuéntame' le ha aportado mucho de cara a la escritura y a su preocupación por los asuntos sociales, el intérprete no lo duda. "Creo que Cuéntame ha dado visibilidad a temas de una España muy reciente que hay gente que no ha conocido, o ha podido ayudar a entender a los abuelos: mi abuela Herminia, por ejemplo, que ha venido del pueblo y ha vivido una guerra y por eso, en cuanto había una situación de emergencia mínima en el país, hacía acopio de provisiones porque pensaba que podía volver a estallar una guerra. Ese tipo de cosas costumbristas me las aplico en los libros: todo está documentado y también procuro crear debate sobre situaciones reales a partir de los datos", recalca al respecto.

'Cuéntame' es una serie que narraba en parte la historia de España a través de la familia Alcántara. Y al ir desde los años 60 hasta los 2000 ha mostrado todo tipo de realidades: el franquismo, la muerte de Franco, el 23-F, la llegada de la democracia con Adolfo Suárez, el ascenso del PSOE o el gobierno de Aznar. Y todo desde TVE con gobiernos de izquierdas y de derechas. ¿Pero 'Cuéntame' es una serie de izquierdas o derechas? Pues el actor que daba vida a Toni Alcántara reflexiona sobre ello.

"Cuando empezamos a rodar la serie el entorno político creo que no estaba tan crispado como el de ahora, era la época de las Torres Gemelas. Pero cuando se habla de un tema importante que afecta a todos han surgido los que dicen que el pasado era así tal cual como en la serie, y otros los que acusan de que está vendida. Ves las dos Españas. Pero tanto los creadores como nosotros desde dentro hemos sentido siempre que estábamos contando la historia de una familia, que no tiene por qué ser la tuya", empieza diciendo.

"Yo era super de izquierdas y la gente de derechas me adora"

"Tienes la libertad de no verla, claro, pero si no siempre se puede crear un debate en casa sobre si eso era o no así. Y yo en el fondo creo que luego no somos tan distintos y no estamos tan enfrentados. Porque por ejemplo mi personaje, que ha sido súper de izquierdas, a mí la gente de derechas me adora. Gente muy de derechas veía la serie y no me decía ‘ay, rojillo…’. Al contrario. Y creo que es porque Cuéntame ha mostrado todas las ideologías. Yo creo que luego somos mucho más respetuosos de lo que nos quieren hacer ver", sentencia.

Ha pasado un año desde el final de 'Cuéntame' en TVE pero Pablo Rivero reconoce que por ahora no le ha dado tiempo a echar de menos a sus compañeros. "No me ha dado tiempo porque ahora estaríamos en el tiempo normal de parón. Volveríamos en dos meses o tres. Yo creo que lo echaremos de menos a la larga", asevera antes de dejar claro que añora volver a rodar una serie y meterse en la piel de alguien diferente a Pablo. En ese sentido, reconoce que le encantaría hacer algo de comedia y/o de acción.

Pablo Rivero habla de lo mejor y lo peor de estar 23 años en 'Cuéntame'

Pablo Rivero fue de los que abandonó 'Cuéntame' y después volvió a la ficción de TVE pues al final le daba una estabilidad. Pero estar 23 años en un mismo trabajo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. "Lo mejor sin duda es la estabilidad, económica por supuesto, pero sobre todo el aprendizaje constante. El hecho de haber estado rodando continuamente, pero con parones suficientes para hacer otras cosas, me ha permitido rodar y estrenar otros proyectos y poner en práctica todo lo aprendido", destaca.

"Pero también lo que me ha pasado y me da un poco de pena es que veo compañeros de mi quinta que han pasado por un montón de series, con personajes más o menos notorios. Yo no he tenido esa necesidad cuando estaba, pero ahora me doy cuenta de que series y equipos que admiro y que siento como familiares no he trabajado con ellos en estos 25 años", concluye sobre el precio que ha pagado en su carrera por 'Cuéntame'.