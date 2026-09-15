María Galiana, a sus 91 años, arremete sin filtros sobre su papel en 'Cuéntame cómo pasó': "Ha sido un desperdicio"

En los últimos tiempos, María Galiana no se está reprimiendo sus ataques hacia la serie que le lanzó a la fama. Así, la actriz de 91 años sigue cuestionando su paso por 'Cuéntame cómo pasó'. Su última crítica hacia la ficción de TVE coincide además con el 25 aniversario de la misma.
Y es que 'Cuéntame cómo pasó' cumplió este domingo 25 años. Al ser preguntada por la ficción en una entrevista con la agencia EFE, la intérprete sevillana es muy rotunda. "El tiempo que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Los 22 años que he estado en televisión haciendo 'Cuéntame cómo pasó', a mí, no me aportaba nada. La abuela. Vaya un papel", empieza señalando Galiana.
Y es que para María Galiana el haber estado durante 23 temporadas en 'Cuéntame cómo pasó' fue un desperdicio en su trabajo como actriz. "Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. ¡Madre mía! Qué ajeno a mi personalidad", prosigue diciendo en dicha entrevista.
A este respecto, María Galiana no duda en reconocer que hubiera preferido poder hacer cine en lugar de haber estado en una serie de televisión como 'Cuéntame cómo pasó' durante tanto tiempo. "Me hubiera gustado hacer papeles buenos. El poco tiempo o mucho que yo llevo como actriz lo he desperdiciado. 22 años haciendo de abuela en televisión. Eso es un desperdicio. Como actriz, me refiero", sentencia. No obstante, reconoce que por eso sigue haciendo teatro "para compensar".
María Galiana: "Cuéntame no me parece una buena serie"
Como decimos, esta crítica de la actriz que dio vida a Herminia, la abuela de 'Cuéntame' durante 23 temporadas llega después de que hace unas semanas ya asegurara que a ella la serie de TVE no le parecía un buen producto. "A mí no me ha parecido una serie buena. Series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías", reconoció sin pudor en una entrevista en el videopodcast 'Silla de Enea'.
"Cuéntame' ha tenido unos puntos extraordinarios que han dado con la tecla de lo que la gente quería ver y ha explotado muy bien la nostalgia. Eso es lo que hizo que la gente se enganchara, algunos por curiosidad y otros por nostalgia. Por lo demás, yo no le veo la gracia francamente", concluyó.
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