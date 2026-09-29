¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 29 de septiembre en RTVE?

Tras arrancar la semana con la aplaudida visita de los médicos Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió al oncólogo y el cirujano del Hospital La Paz para descubrir más detalles sobre su revolucionario método de transplantes que llevan desarrollando 6 años mediante el cual se evita el rechazo en el receptor.

La visita del dúo de investigadores al espacio de TVE este lunes se tradujo en un 11.1% de share y 1.295.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.8% de share y 1.523.000 espectadores gracias a la visita de Maxi Iglesias y Susana Abaitua. Por otro lado, 'First Dates' firmó su récord de temporada en Telecinco con un 10.4% de cuota de pantalla y 1.238.000 espectadores.

Ferran Adrià, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién acude este martes 29 de septiembre como invitado a 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, que regresan al espacio de Antena 3 justo antes del estreno de 'Reina Roja 2: Loba negra', que llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de octubre. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Ferran Adrià.

Por favor, que traiga regalos para el equipo. pic.twitter.com/HkMdSu7Pq6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2026

El reputado cocinero acude al espacio de TVE para presentar 'Gènesi', una serie de ficción de seis episodios que repasa la historia de elBulli, legendario restaurante español que solía liderar, explorando en profundidad la revolución gastronómica que supuso. El proyecto, que ya se estrenó en TV3 llegará próximamente a Netflix, mostrando las luces y sombras del local, el esfuerzo tras su carta y los más de 70 platos que se crearon.